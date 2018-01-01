МВД закупило для компьютеров 31 тысячу лицензий российской ОС Astra Linux

МВД закупило у системного интегратора Tegrus (входит в группу Merlion) 31 тыс. лицензий российской операционной системы (ОС) Astra Linux, а также системные блоки и мониторы HP на 1,4 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ".

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".На покупку лицензий ОС ушло почти 180 млн руб. Таким образом, каждая ОС могла стоить 5,9 тыс. руб. Это крупнейшая единовременная закупка ОС Astra Linux, отмечает газета. Ранее 100 тыс. лицензий приобрело Минобороны, 50 тыс. лицензий - Росгвардия.Astra Linux учит сисадминов МВД пользоваться новой ОС. Уже 135 сотрудников МВД прошли обучение, намечены еще три волны обучения. Стоимость техподдержки и обновления ОС, как правило, составляет 35-50% от стоимости лицензии в год, эти услуги для МВД окажет компания AT Consulting.Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что полностью российских ОС в России пока нет, есть лишь сборки на базе Linux. В России появится ОС, если "Лаборатория Касперского" или другая компания представят свой продукт, "а пока используем софт с открытым кодом".Комлев обратил внимание на то, что порядок перехода госорганов на такие ОС пока не отлажен, нет также типовых рекомендаций о том, сколько необходимо закладывать в цену контракта на переобучение сотрудников министерства.