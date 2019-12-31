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      В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов

      11:44Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов. "Ростех" выводит на рынок парашют "Шанс" для эвакуации из высоток. Эта парашютная система не имеет аналогов в мире.

      Парашют "Шанс". Фото: пресс-служба "Ростеха".

      Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" получил сертификат соответствия парашютной системы "Шанс", предназначенной для эвакуации людей из высотных зданий. Документ дает возможность приступить к серийному производству аварийно-спасательной системы, которая позволяет без специальных навыков десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома – от 33 м.

      При создании парашюта используются современные материалы, в частности ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В его конструкции внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу парашюта складываться при контакте со зданием. Кроме того, "Шанс" автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом.

      "Шанс" разработан московским НИИ "Парашютостроения". В состав системы входят: ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.

      "У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность – возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования "Шанса" не нужна специальная подготовка – парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно. Характеристики изделия позволяют применять его не только специализированным службам: мы уверены, что разработка будет востребована в том числе среди эксплуатантов высотных зданий, которые думают о вопросах безопасности", – заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

      "На фоне высоких темпов урбанизации число высотных зданий в городах растет. При проектировании, строительстве и эксплуатации высоток предъявляются повышенные требования безопасности, но в случае чрезвычайных ситуаций экстренная эвакуация зачастую затруднена. Для решения этой задачи и разработана индивидуальная парашютная система "Шанс", которая может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах", – сказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

      Рубрики: Сделано в России

      Метки: спасение, Ростех

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