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      Серверный бизнес стал драйвером рекордной выручки Intel

      11:26Распечатать

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Корпорация Intel в четверг спрогнозировала прибыль и выручку в 2020 г. выше ожиданий Уолл-стрит за счет спроса на облачные сервисы, укрепив надежды рынка на восстановление сектора полупроводников после продолжительного замедления.

      Intel подвела финансовые итоги IV квартала и всего года. Компания получила рекордную выручку благодаря высоким показателям в серверном бизнесе. В октябре-декабре 2019 г. продажи Intel составили $20,2 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за это время возросла на треть и достигла $6,9 млрд. По итогам всего 2019 г. Intel выручила $72 млрд, что на 2% превосходит показатель годичной давности. Годовая чистая прибыль практически не изменилась и составила $21 млрд. Акции Intel подорожали на 7% на торгах после закрытия официальной сессии.

      Без учета разовых расходов, например на выплату вознаграждений топ-менеджерам, скорректированная прибыль составила $1,52 в расчете на одну акцию по итогам последних трех месяцев 2019 г. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали $1,25 на ценную бумагу при выручке в $19,23 млрд.

      Выручка в подразделении Intel Client Computing Group, отвечающем за поставки чипов для персональных компьютеров, в четвертой четверти 2019 г. превысила $10 млрд против $9,8 млрд годом ранее. На Уолл-стрит ожидали выручку подразделения на уровне $9,74 млрд.

      Среди факторов, способствовавших росту выручки в сегменте ПК в IV квартале, Intel упоминает увеличение объемов поставок настольных компонентов и модемов. В пресс-релизе упоминается удачный анонс 10-нм мобильных процессоров Ice Lake, на базе которых будут созданы 44 модели ноутбуков, но в масштабах 2019 г. мобильное направление выступило не очень удачно: на 5% сократились объемы поставок процессоров, хотя средняя цена реализации при этом выросла на те же 5%. По всей видимости, в этом сегменте Intel мешал дефицит производственных мощностей, который острее всего выражен на рынке ноутбуков.

      В текущем году Intel ожидает снижения выручки на направлении ПК на несколько процентов. Об этом уже предупреждали эксперты Gartner, ведь стимулов для роста в этом году у рынка ПК не будет.

      В облачном бизнесе зафиксирован рост выручки на 48% (и ожидается, что эта тенденция сохранится и в этом году), телекоммуникационный сектор вырос на 14%, а вот корпорации и правительственные структуры закупили серверных процессоров Intel на сумму, которая на 7% меньше итогов IV квартала прошлого года. Компания гордится тем, что смогла добиться рекордного операционного дохода на серверном направлении, хотя переход на 10-нм технологию требовал от нее попутного увеличения затрат. Подобный акцент указывает на то, что 10-нм серверные процессоры Ice Lake-SP действительно готовятся к анонсу во втором полугодии.

      В подразделении Data Center Group, в рамках которого компания производит серверные продукты и решения для ЦОД, был зарегистрирован 19%-й рост оборота от года к году, который достиг $7,2 млрд. В сегменте интернета вещей выручка увеличилась на 13% до $920 млн. Впечатляющий рост продемонстрировала выручка подразделения Mobileye, которое концентрируется на разработке компонентов для систем автопилота. В абсолютном значении эта выручка пока не так велика, всего $240 млн, но за год она выросла на 31 %.

      В плюсе оказалось и подразделение NSG, отвечающее за разработку и выпуск памяти. В IV квартале его выручка увеличилась на 10% до $1,2 млрд. В минус сработало только подразделение PSG, которое отвечает за программируемые матрицы. Его выручка снизилась в IV квартале на 17% до $505 млн, да и по итогам всего 2019 г. она сократилась на 6%.

      В целом Intel планирует представить в течение 2020 г. девять новых продуктов, которые будут выпускаться по 10-нм технологии. Прежде всего это будут ускорители для систем искусственного интеллекта и компоненты для базовых станций 5G. В клиентском сегменте на 10-нм технологии будут базироваться мобильные процессоры Tiger Lake и дискретные графические процессоры. Ну а во второй половине года появятся 10-нм процессоры Ice Lake-SP для применения в серверном сегменте.

      В IV квартале 2021 г. будет представлен первый 7-нм графический процессор Intel для ускорителей вычислений Ponte Vecchio, а центральные процессоры перейдут на 7-нм технологию, вероятно, в 2022 г. В текущем году, как поясняет руководство Intel, 10-нм техпроцесс эволюционирует до следующего своего поколения. Первым его носителями станут мобильные процессоры Tiger Lake, представленные на CES 2020.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Intel, серверный бизнес

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