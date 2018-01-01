Серверный бизнес стал драйвером рекордной выручки Intel

Корпорация Intel в четверг спрогнозировала прибыль и выручку в 2020 г. выше ожиданий Уолл-стрит за счет спроса на облачные сервисы, укрепив надежды рынка на восстановление сектора полупроводников после продолжительного замедления.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Intel подвела финансовые итоги IV квартала и всего года. Компания получила рекордную выручку благодаря высоким показателям в серверном бизнесе. В октябре-декабре 2019 г. продажи Intel составили $20,2 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за это время возросла на треть и достигла $6,9 млрд. По итогам всего 2019 г. Intel выручила $72 млрд, что на 2% превосходит показатель годичной давности. Годовая чистая прибыль практически не изменилась и составила $21 млрд. Акции Intel подорожали на 7% на торгах после закрытия официальной сессии.Без учета разовых расходов, например на выплату вознаграждений топ-менеджерам, скорректированная прибыль составила $1,52 в расчете на одну акцию по итогам последних трех месяцев 2019 г. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали $1,25 на ценную бумагу при выручке в $19,23 млрд.Выручка в подразделении Intel Client Computing Group, отвечающем за поставки чипов для персональных компьютеров, в четвертой четверти 2019 г. превысила $10 млрд против $9,8 млрд годом ранее. На Уолл-стрит ожидали выручку подразделения на уровне $9,74 млрд.Среди факторов, способствовавших росту выручки в сегменте ПК в IV квартале, Intel упоминает увеличение объемов поставок настольных компонентов и модемов. В пресс-релизе упоминается удачный анонс 10-нм мобильных процессоров Ice Lake, на базе которых будут созданы 44 модели ноутбуков, но в масштабах 2019 г. мобильное направление выступило не очень удачно: на 5% сократились объемы поставок процессоров, хотя средняя цена реализации при этом выросла на те же 5%. По всей видимости, в этом сегменте Intel мешал дефицит производственных мощностей, который острее всего выражен на рынке ноутбуков.В текущем году Intel ожидает снижения выручки на направлении ПК на несколько процентов. Об этом уже предупреждали эксперты Gartner, ведь стимулов для роста в этом году у рынка ПК не будет.В облачном бизнесе зафиксирован рост выручки на 48% (и ожидается, что эта тенденция сохранится и в этом году), телекоммуникационный сектор вырос на 14%, а вот корпорации и правительственные структуры закупили серверных процессоров Intel на сумму, которая на 7% меньше итогов IV квартала прошлого года. Компания гордится тем, что смогла добиться рекордного операционного дохода на серверном направлении, хотя переход на 10-нм технологию требовал от нее попутного увеличения затрат. Подобный акцент указывает на то, что 10-нм серверные процессоры Ice Lake-SP действительно готовятся к анонсу во втором полугодии.В подразделении Data Center Group, в рамках которого компания производит серверные продукты и решения для ЦОД, был зарегистрирован 19%-й рост оборота от года к году, который достиг $7,2 млрд. В сегменте интернета вещей выручка увеличилась на 13% до $920 млн. Впечатляющий рост продемонстрировала выручка подразделения Mobileye, которое концентрируется на разработке компонентов для систем автопилота. В абсолютном значении эта выручка пока не так велика, всего $240 млн, но за год она выросла на 31 %.В плюсе оказалось и подразделение NSG, отвечающее за разработку и выпуск памяти. В IV квартале его выручка увеличилась на 10% до $1,2 млрд. В минус сработало только подразделение PSG, которое отвечает за программируемые матрицы. Его выручка снизилась в IV квартале на 17% до $505 млн, да и по итогам всего 2019 г. она сократилась на 6%.В целом Intel планирует представить в течение 2020 г. девять новых продуктов, которые будут выпускаться по 10-нм технологии. Прежде всего это будут ускорители для систем искусственного интеллекта и компоненты для базовых станций 5G. В клиентском сегменте на 10-нм технологии будут базироваться мобильные процессоры Tiger Lake и дискретные графические процессоры. Ну а во второй половине года появятся 10-нм процессоры Ice Lake-SP для применения в серверном сегменте.В IV квартале 2021 г. будет представлен первый 7-нм графический процессор Intel для ускорителей вычислений Ponte Vecchio, а центральные процессоры перейдут на 7-нм технологию, вероятно, в 2022 г. В текущем году, как поясняет руководство Intel, 10-нм техпроцесс эволюционирует до следующего своего поколения. Первым его носителями станут мобильные процессоры Tiger Lake, представленные на CES 2020.