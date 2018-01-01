Орешкин назвал торговое соглашение между США и Китаем "миной замедленного действия"

Торговое соглашение между США и Китаем является миной замедленного действия под международную торговлю, дает короткое перемирие на 2020 г., но с 2021 г. количество споров начнет расти, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

Максим Орешкин

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."То, что нравится двум, необязательно нравится третьему и все остальным. Мы видим, что сейчас у тех же европейцев реакция на американо-китайскую сделку, где китайцы берут на себя обязательство увеличить закупку американских товаров, вызывает очень серьезные опасения.Сам договор, конечно, опасений не вызывает. Но вопрос - по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую продукцию? Будут ли это рыночные принципы или для европейской продукции из-за этого соглашения появятся дополнительные барьеры?То есть это такая большая замедленная мина над всей этой ситуацией. Я думаю, в 2020 г. она еще, конечно, не взорвется. Но начиная уже с 2021-2022 гг. мы в треугольнике, например, США, Китай, Европа с подключением других стран будем видеть много споров. И, конечно же, нахождение нового равновесия в торговой политике будет продолжаться", - отметил Орешкин.Многосторонние торговые отношения остаются предпочтительными для России. "Я не думаю, что двусторонность - это новое будущее для мировой торговой политики. Мы в России точно остаемся полными сторонниками многосторонних форматов, ВТО", - пояснил Орешкин.