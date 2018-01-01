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      Apple заплатит $15 млрд за чипы Broadcom для будущих смартфонов

      11:59Распечатать

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Американская компания Broadcom сообщила о новых соглашениях на поставку компонентов корпорации Apple, рассчитанных до середины 2023 г., передает Bloomberg со ссылкой на заявление чипмейкера.

      В четверг Broadcom направила в Комиссию по ценным бумагам США письмо, в котором сообщила о заключении контрактов с Apple на многолетнюю поставку комплектующих. В Broadcom рассчитывают, что до середины 2023 г. отгрузят Apple для будущих смартфонов компании деталей на сумму до $15 млрд.

      Компания уточнила, что заключила два многолетних договора "на поставку ряда специализированных высокопроизводительных беспроводных компонентов и модулей, предназначенных для использования в продукции Apple". Новые соглашения "2020 SOWs" дополняют аналогичный договор, заключенный Broadcom и Apple в 2019 г., отмечает Reuters.

      Для Broadcom это важный договор, поскольку она в полной мере ощутила на себе негативные последствия ограничений на торговлю с Huawei. Выручка чипмейкера падает на протяжении трех кварталов подряд, а в минувшей четверти была зарегистрирована самая выраженная просадка - на 12,3% до $4,18 млрд.

      Фондовый рынок отреагировал на расширение партнерства Broadcom и Apple ростом котировок первой более чем на 2%. В то же время акции конкурирующего чипмейкера Skyworks Solutions упали в цене на 7,7%.

      Broadcom поставляет Apple чипы обработки радиочастотного сигнала, с помощью которых смартфоны iPhone, планшеты iPad и смарт-часы Apple Watch подключаются к сотовым сетям. Также Apple закупает и другие компоненты Broadcom, в том числе микросхемы для подключения устройств к сетям Wi-Fi.

      Сами сотовые модемы Broadcom не поставляет. Этим занимается Qualcomm, а раньше Intel. C 2021 г. компания Apple планирует выпускать собственный модем 5G, которое разрабатывает бывшее подразделение Intel (Infineon), ставшее в 2019 г. собственностью Apple. Предметом сделки являются оборудование, интеллектуальная собственность и 2200 сотрудников. За все это Apple заплатит $1 млрд.

      Выручка от поставки компонентов Apple принесла Broadcom в 2019 г. около 20% от совокупной чистой выручки. В 2018 г. эта доля была выше ― на уровне 25%. По оценкам аналитиков JP Morgan, в 2018 г. стоимость компонентов Broadcom в каждом смартфоне Apple равнялась $10. Тем самым Broadcom сильно зависит от объемов поставок iPhone.

      В декабре 2019 г. стало известно о планах Broadcom продать бизнес по выпуску микросхем для радиочастотной связи. В рамках этого подразделения производятся тонкопленочные объемные акустические резонаторы (FBAR), которые применяются в смартфонах и вышках сотовой связи для фильтрации нежелательных радиосигналов.

      Газета The Wall Journal Street со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что компания обратилась к инвестиционному банку Credit Suisse Group за помощью в организации сделки. Ее стоимость оценивается в $10 млрд. Раскрывая информацию о новых соглашениях с Apple, Broadcom намекает, что вместе с бизнесом они приобретут прочные партнерские связи с "яблочной" корпорацией, отмечает Bloomberg.

      Акции Broadcom подорожали на фоне новости на 3%.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Apple, санкции, Broadcom, чипмейкер

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