Выручка "Детского мира" выросла в 2019 году на 16,1%

Выручка "Детского мира" выросла в 2019 г. на 16,1% в годовом выражении до 128,7 млрд руб. LfL-продажи увеличились на 7,2% за счет роста посещаемости (+ 8,5%) при уменьшении размера среднего чека на 1,2%.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 6,8%, посещаемость - на 7,9%, размер среднего чека уменьшился на 1%."В 2019 г. мы ускорили темпы роста бизнеса на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры: объем консолидированной неаудированной выручки вырос на 16,1% год к году до 128,7 млрд руб. При этом мы сохранили высокий уровень рентабельности по EBITDA. Согласно данным предварительной неаудированной отчетности рост скорректированного показателя EBITDA составил не менее 16%", - заявил гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов.Прогноз по открытию новых магазинов, а также ожидания по росту сопоставимых продаж и уровню операционной рентабельности бизнеса на 2020 г. озвучат в марте после выхода 2 марта финансовых показателей "Детского мира" за 2019 г."В IV квартале мы успешно провели новогодний сезон, несмотря на высокую базу покупательского трафика прошлого года и аномально теплую погоду", - отметил Чирахов.В 2019 г. "Детский мир" открыл 101 магазин под одноименной вывеской, в том числе 56 магазинов в IV квартале. Общая торговая площадь магазинов компании увеличилась на 9,7% до 843 тыс. кв. м.Выручка интернет-магазина выросла в 2019 г. на 64,5% до 14,4 млрд руб. Доля онлайн-продаж в общей выручке "Детского мира" в России достигла 16%. Почти 90% онлайн-заказов выдают из розничных магазинов."В рамках развития омниканальной бизнес-модели мы приняли решение приступить к активной фазе тестирования нового сверхмалого формата Detmir.ru, сочетающего в себе розничный магазин и пункт выдачи интернет-заказов. Новый формат позволит нам одновременно увеличить проникновение в малые города и населенные пункты и улучшить сервис доставки онлайн-заказов", - подчеркнул Чирахов.Торговая площадь таких магазинов составит 130-170 кв. м, первоочередным местом размещения являются города с населением менее 40 тыс. человек. Емкость рынка для этого формата составляет 2 тыс. магазинов.В ноябре 2019 г. "Детский мир" запустил маркетплейс для категории "одежда и обувь". "Мы довольны первыми результатами пилотной версии: оборачиваемость товарных запасов марктеплейса оказалась на уровне оборачиваемости остальных аналогичных товаров интернет-магазина. Наша цель в среднесрочной перспективе - увеличить ассортимент одежды и обуви с 20 тыс. товарных наименований до 250 тыс.", - отметил Чирахов."Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". К концу 2019 г. группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и десять магазинов "Зоозавр".Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.