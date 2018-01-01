Сообщение между КНДР и Китаем полностью приостановлено из-за коронавируса

КНДР ввела запрет на въезд иностранных граждан с территории Китая любым транспортом из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."23 января посольством получена адресованная аккредитованным в Пхеньяне дипломатическим представительствам и офисам международных организаций нота Протокольного департамента МИД КНДР, в которой содержится жесткое требование к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей в связи с эпидемией коронавируса воздержаться от поездок в Китай", - сообщается на странице Facebook Посольства РФ в Пхеньяне."Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин-Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР, - отметили в посольстве. - Каких-либо ограничений на въезд/выезд через Владивосток не установлено (если пассажир не следует транзитом из Китая)".Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай из-за распространения коронавирусной инфекции из китайского города Ухань, административного центра провинции Хубей.Китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань с населением 11 млн человек: закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения.Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в пятницу утром о росте числа подтвержденных случаев заболеваний из-за вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) до 830 с 25 смертельными исходами.