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      В России широко применяют гербицид Roundup от Bayer. Количество онкобольных растет. Пора россиянам судиться с Bayer, как это делают американцы

      12:30Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Немецкая химическая компания Bayer AG может выделить до $10 млрд на урегулирование исков, согласно которым производимый компанией гербицид Roundup может вызывать раковые заболевания, сообщает агентство Bloomberg.

      Фото: elglaw.com

      Bayer намерена выплатить $8 млрд по текущим искам и выделить $2 млрд для урегулирования возможных исков. Компания продолжает переговоры с адвокатами истцов. Размер выплат могут пересмотреть в ходе переговоров. Главный посредник по этим делам Кеннет Фейнберг отметил, что соглашения по 85 тыс. исков в США могут подписать в течение месяца.

      Адвокаты Bayer заявили истцам, что компания не намерена выплачивать компенсации по претензиям, которым больше десяти лет, отмечает "Интерфакс". Компания собирается урегулировать только те претензии, которые касаются развития неходжкинской лимфомы, отмечает Bloomberg. Некоторые истцы связывают применение Roundup с развитием у них миеломы.

      Количество исков против Bayer резко выросло, после того как суд присяжных обязал компанию выплатить $2,5 млрд истцам в трех процессах. Судебные разбирательства по нескольким делам отложены, чтобы дать больше времени на переговоры. Однако на этой неделе начались два процесса - в Миссури и Калифорнии.

      Bayer обжаловала ранее вынесенные вердикты. В итоге суд сократил сумму компенсаций до $191 млн.

      Адвокаты Bayer предупредили, что Bayer может начать процедуру банкротства американской компании Monsanto, которая принадлежит Bayer, если не удастся достичь приемлемых соглашений.

      Рубрики: АПК

      Метки: Monsanto, Bayer, гербицид, Roundup, рак

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