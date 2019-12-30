18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели
Мужайтесь, заграница вам поможет: США, Саудовская Аравия и ОАЭ поставят Белоруссии много нефти. Но по мировым ценам
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Лукашенко заявил, что Минск может ответить на закрытие российского рынка продуктов питания
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Белоруссия обсуждает поставки нефти с Саудовской Аравией, ОАЭ, США
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Население Украины сократилось на 11 млн человек за 20 лет
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Украина начала получать виртуальный реверсный российский газ из Польши
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Орешкин: международные компании положительно оценили смену правительства в России
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Население России сократилось в 2019 году до 146,745 млн человек
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Сообщение между КНДР и Китаем полностью приостановлено из-за коронавируса
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Пока ЕЦБ проводит "аудит" своей денежно-кредитной политики, рынок скупает активы
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В России широко применяют гербицид Roundup от Bayer. Количество онкобольных растет. Пора россиянам судиться с Bayer, как это делают американцы
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Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года
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В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов
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Орешкин назвал торговое соглашение между США и Китаем "миной замедленного действия"
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Фото: 1tulatv.ru
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