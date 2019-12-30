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      Население России сократилось в 2019 году до 146,745 млн человек

      13:00Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Население России составило к 1 января 2020 г. 146 млн 745,1 тыс. человек против 146 млн 780,7 тыс. человек к 1 января 2019 г., 146 млн 880,4 тыс. человек к 1 января 2018 г. и 146 млн 804,4 тыс. человек к 1 января 2017 г.

      Фото: 1tulatv.ru

      Таким образом, численность населения России сократилась в 2019 г. на 35,6 тыс. человек, в 2018 г. - на 99,7 тыс. человек. В 2017 г. численность населения выросла на 76 тыс. человек.

      По предварительным данным Росстата, городское население составило к 1 января 2020 г. 109 млн 548,4 тыс. человек (к 1 января 2019 г. - 109 млн 453,5 тыс. человек), сельское население - 37 млн 196,7 тыс. человек (37 млн 327,2 тыс. человек).

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      В Москве к 1 января 2020 г. проживали 12 млн 692,5 тыс. человек против 12 млн 615,3 тыс. к 1 января 2019 г.

      Росстат в декабре 2019 г. ухудшил прогноз по численности населения России, средний вариант предполагает сокращение населения до 143 млн человек к 2036 г.

      Естественная убыль населения в России продолжится до 2023 г., отмечено в прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2022 гг. от Минэкономразвития.

      Сокращение численности жителей России восполнится мигрантами.

      Рубрики: Росстат

      Метки: МЭР, население, рождаемость, мигрант, смертность

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