Правительство Украины провело комплексную оценку населения страны с учетом электронной переписи: население Украины сократилось на 11 млн человек за 20 лет до 37,3 млн человек.

Киев. Фото: ЕРА

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Три методики дали примерно одинаковый результат: 37 млн 289 тыс. человек населения на территории Украины", - сообщил министр Дмитрий Дубилет на пресс-конференции.Это количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 г. "В городе Киев проживают 3,7 млн человек", - отметил министр.По данным последней переписи, на Украине в 2001 г. население страны составило 48,45 млн человек, по данным переписи населения 1989 г., на Украине жили 52 млн человек.В новой оценке численности населения Украины не учтены жители ДНР (2,3 млн человек), ЛНР (1,4 млн) и Крыма (2 млн). Без их учета население страны за 20 лет сократилось более чем на 11 млн человек, с учетом - на 5,3 млн, или на 11%.Использовался обобщенный показатель трех методов подсчета.1) Опрос домохозяйств, госреестры и данные мобильных операторов (считали людей, которые минимум половину времени за последние два месяца были в сети; украинцы, которые находились за границей более месяца, не попали в расчет).2) Данные Госстата о возрасте и поле населения, данные реестров обязательного государственного социального страхования и Пенсионного фонда, в частности для расчета количества людей возрастом 60+ (с учетом пенсионеров на территории ОРДЛО, которые приезжают на контролируемую Украиной территорию за пенсией).3) Данные госреестра физлиц, данные об украинцах, получающих пенсии, субсидии; лиц, которые подавались на загранпаспорт.