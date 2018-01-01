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      Население Украины сократилось на 11 млн человек за 20 лет

      13:37Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Правительство Украины провело комплексную оценку населения страны с учетом электронной переписи: население Украины сократилось на 11 млн человек за 20 лет до 37,3 млн человек.

      Киев. Фото: ЕРА

      "Три методики дали примерно одинаковый результат: 37 млн 289 тыс. человек населения на территории Украины", - сообщил министр Дмитрий Дубилет на пресс-конференции.

      Это количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 г. "В городе Киев проживают 3,7 млн человек", - отметил министр.

      По данным последней переписи, на Украине в 2001 г. население страны составило 48,45 млн человек, по данным переписи населения 1989 г., на Украине жили 52 млн человек.

      В новой оценке численности населения Украины не учтены жители ДНР (2,3 млн человек), ЛНР (1,4 млн) и Крыма (2 млн). Без их учета население страны за 20 лет сократилось более чем на 11 млн человек, с учетом - на 5,3 млн, или на 11%.

      Использовался обобщенный показатель трех методов подсчета.

      1) Опрос домохозяйств, госреестры и данные мобильных операторов (считали людей, которые минимум половину времени за последние два месяца были в сети; украинцы, которые находились за границей более месяца, не попали в расчет).

      2) Данные Госстата о возрасте и поле населения, данные реестров обязательного государственного социального страхования и Пенсионного фонда, в частности для расчета количества людей возрастом 60+ (с учетом пенсионеров на территории ОРДЛО, которые приезжают на контролируемую Украиной территорию за пенсией).

      3) Данные госреестра физлиц, данные об украинцах, получающих пенсии, субсидии; лиц, которые подавались на загранпаспорт.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Украина, перепись населения

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