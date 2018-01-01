18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Орешкин: международные компании положительно оценили смену правительства в России

      13:08Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Международные компании оптимистично сморят на изменения, происходящие в экономике России, положительно оценивают смену правительства и готовы наращивать инвестиции, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

      Максим Орешкин

      "Настроение у них очень позитивное. Они с позитивом смотрят на эти изменения, которые сейчас произошли в правительстве. Инвесторы видят те инициативы, которые были заложены в последние годы и с точки зрения делового климата: позиция России - 28-е место (в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business - прим. ред.).

      И мы продолжаем продвигаться вперед. Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования - много историй, которые в ближайшие пару лет будут реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше.

      Компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами, с оптимизмом смотрят на российскую ситуацию", - подчеркнул Орешкин.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Максим Орешкин, Doing Business, регуляторная гильотина, инвестиция

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить