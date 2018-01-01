Орешкин: международные компании положительно оценили смену правительства в России

Международные компании оптимистично сморят на изменения, происходящие в экономике России, положительно оценивают смену правительства и готовы наращивать инвестиции, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Максим Орешкин

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Настроение у них очень позитивное. Они с позитивом смотрят на эти изменения, которые сейчас произошли в правительстве. Инвесторы видят те инициативы, которые были заложены в последние годы и с точки зрения делового климата: позиция России - 28-е место (в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business - прим. ред.).И мы продолжаем продвигаться вперед. Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования - много историй, которые в ближайшие пару лет будут реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше.Компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами, с оптимизмом смотрят на российскую ситуацию", - подчеркнул Орешкин.