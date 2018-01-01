Пока ЕЦБ проводит "аудит" своей денежно-кредитной политики, рынок скупает активы

На посту главы ЕЦБ бывший руководитель МВФ Кристина Лагард решила структурно разобраться в неспособности инфляции достичь 2% и объявила о запуске всеобъемлющего обзора стратегии денежно-кредитной политики (ДКП). Это не стало неожиданностью для рынков, так как о грядущем обзоре было известно уже в прошлом году, отмечает Елизавета Наумова, старший аналитик Альфа-Банка.

Елизавета Наумова, старший аналитик Альфа-Банка

Источник: Альфа-Банк

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"С 2003 года Еврозона и мировая экономика претерпевают глубокие структурные изменения, такие как снижение темпов роста, замедление производительности и старение населения. Быстрая дидижитализация и развитие финансовых структур еще больше изменили среду, в которой действует скорректированная последний раз в 2003 году ДКП.Учитывая шаги, предпринятые ЕЦБ в последние годы, вялость инфляции ставит под сомнение актуальность целей и инструментов ЕЦБ. В свете этих проблем Совет управляющих решил провести обзор своей стратегии ДКП, включающий пересмотр количественной цели по инфляции, инструментария ДКП, экономический и монетарный анализ, а также методы коммуникации с рынком. Финансовая стабильность, занятость и экологическая устойчивость также будут частью обзора. Ожидается, что этот процесс будет завершен к концу года, однако, г-жа Лагард намекнула, что может потребоваться больше времени.Одной из широко обсуждаемых тем в преддверье заседания ЕЦБ стали варианты пересмотра цели по инфляции и ее подсчета. Аналитики считают, что, хотя 2/3 населения Еврозоны проживают в арендуемом жилище, расходы на него имеют недостаточный вес в индексе потребительских цен. Таким образом, ЕЦБ может рассмотреть преимущества пересмотра весов расходов на аренду в индексе потребительских цен в рамках обзора стратегии этого года. Г-жа Лагард, однако, не стала делится деталями обсуждения этой темы, но отметила, что Совет Управляющих рассмотрит много вариантов и предложений.По итогам заседания в четверг, ЕЦБ не стал вносить изменения в ДКП, оставив ставки неизменными и пообещал продолжить покупать облигации, если это необходимо, пока рост цен в Еврозоне не вернется к цели. Напомним, сейчас ЕЦБ ежемесячно скупает активы в размере €20 млрд в рамках программы покупки активов (APP).Заседание ЕЦБ оказало давление на пару EUR/USD, которая отреагировала снижением на 50 б.п., закрепившись у отметки 1,1050. Несмотря на то, что во вступительном слове г-жа Лагард сказала, что понижательные риски для экономики Еврозоны стали менее выраженные, они остаются смещенными в сторону понижения. По ее мнению, заключение «первой фазы» торгового соглашения между Китаем и США помогло устранить некоторую глобальную неопределенность, тем не менее, чистый эффект от торговой сделки пока сложно рассчитать.Следует отметить, что в части текущей оценки состояния инфляции ЕЦБ видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции, однако этого пока недостаточно для сворачивания мер поддержки экономики.Выходящая статистика по Еврозоне последнее время делает оправданным паузу в активных шагах ЕЦБ и позволяет спокойно провести «аудит» ДКП, оставляя все более вероятным шансы на то, что проводимая программа количественного смягчения в Еврозоне останется живой в ближайший год. Это, вместе с ожиданием сохранения околонулевых ставок, вновь подогрело интерес со стороны инвесторов к европейским активам. Январь стал рекордным месяцем по первичным размещениям, а австрийский банк Erste Group Bank AG смог разместить бессрочные субординированые облигации с купоном 3,375%, что является вторым минимальным купоном, зафиксированным по такому классу активов. Выпуск на €500 млн. ушел с переподпиской в 10 раз.ЕЦБ играет в опасную игру, предоставляя себе время на обзор. ЕЦБ фактически становится «хромой уткой» в глазах рынка, что развязывает ему руки на дальнейшую безудержную скупку активов, больше усугубляя ситуацию с отрицательными доходностями.