Украина начала получать виртуальный реверсный российский газ из Польши

Украина начала в январе получать газ из Польши по "виртуальному" реверсу, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

ГТС Украны

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."1 января "Оператор ГТС Украины" подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые базируются на европейских подходах и принципах. Уже сегодня эти новые возможности активно используются украинскими трейдерами. Например, уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС "Дроздовичи", - отметил Макогон на своей странице в Facebook.До 1 января Украина не могла осуществлять такие операции из-за условий старого транзитного договора с Россией. Украина изобрела такую схему: необходимые объемы российского газа поступали из Украины в Польшу через ГИС "Дроздовичи", затем эти объемы поступали обратно на Украину через пункт "Германовичи"."Это требовало затрат на прокачку газа, но самое главное - мы были ограничены техническими возможностями трубопровода "Германовичи". Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет с Украины в Польшу (сейчас это 9 млн кубометров в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн кубометров)", - добавил Макогон.По его словам, газотранспортная система (ГТС) Украины готова принимать из Польши 6,6 млрд кубометров газа в год, но Польша до завершения обновления своей ГТС может поставлять 2 млрд кубометров газа в год.В ближайшее время Украина начнет получать газ по "виртуальному" реверсу из Словакии и Венгрии."Виртуальный" реверс предусматривает обмен объемами газа между операторами газотранспортных систем, когда газ физически не пересекает границу, а стороны производят взаимозачет поставок.Действовавший до конца 2019 г. контракт на транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не предусматривал возможности "виртуального" реверса газа.Между тем "Газпром" 30 декабря 2019 г. подписал с украинской стороной все документы, необходимые для транзита газа через Украину с 1 января 2020 г. В частности, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали соглашение на поставки газа через Украину, при этом "Нафтогаз Украины" выступит компанией-организатором транзита российского газа и возьмет на себя соответствующие риски."Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" заключили транспортное соглашение, а "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали межоператорское соглашение.Компания-организатор обязалась забронировать мощности ГТС Украины на 225 млрд кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 г. - на 65 млрд кубометров, в 2021-2024 гг. - по 40 млрд кубометров в год.