Лукашенко заявил, что Минск может ответить на закрытие российского рынка продуктов питания

Белоруссия может ответить на необоснованное, с точки зрения Минска, закрытие доступа на российский рынок продуктов питания для поставщиков из республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить, - сказал Лукашенко, передает ТАСС. - Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя".Лукашенко заявил, что Белоруссия настроена на нормальные отношения с Россией, а возникающие проблемы по некоторым вопросам могут быть разрешены на равноправной основе. "Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", - сказал президент, слова которого приводит агентство "БелТА".