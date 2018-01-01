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      Лукашенко заявил, что Минск может ответить на закрытие российского рынка продуктов питания

      14:54Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Белоруссия может ответить на необоснованное, с точки зрения Минска, закрытие доступа на российский рынок продуктов питания для поставщиков из республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

      "Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить, - сказал Лукашенко, передает ТАСС. - Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя".

      Лукашенко заявил, что Белоруссия настроена на нормальные отношения с Россией, а возникающие проблемы по некоторым вопросам могут быть разрешены на равноправной основе. "Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", - сказал президент, слова которого приводит агентство "БелТА".

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Александр Лукашенко, РФ-Белоруссия, импорт продуктов

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