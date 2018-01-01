"Газпром" намерен добывать литий на Ковыкте

"Газпром ВНИИГАЗ" заключил договор на разработку предложений для проведения технико-экономического обоснования производства соединений лития и других полезных ископаемых из пластовых рассолов Ковыктинского месторождения.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Договор с неназванным подрядчиком заключен 20 января, срок исполнения работ - до конца марта, сообщает "Интерфакс". По данным Минпромторга, "Газпром" может осуществить этот проект совместно с компанией "Ист эксплорейшн"."Татнефть" заявила ранее, что "ТатНИПИнефть" и "НТЦ Татнефть" разработали технологию извлечения металлов (лития, рубидия и йода) из попутно добываемых пластовых вод. Технология подразумевает применение выборочных ионообменных смол, получение первичных концентратов целевого металла с последующей концентрацией и очисткой.Госдума обсудила в первом чтении законопроект, который наделяет всех пользователей недр правом вести добычу и продажу попутных полезных ископаемых при освоении многокомпонентных месторождений. С 2016 г. разрешение действовало только для компаний с государственным участием.Законопроект предусматривает возможность для недропользователей, ведущих разведку и добычу углеводородов, осуществлять в границах предоставленных им горных отводов добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью. Речь идет о добыче ископаемых, в том числе металлов из подземных вод, извлекаемых при разработке нефтегазовых месторождений.В случае принятия закон позволит нефтегазовым компаниям наладить попутное извлечение металлов и ископаемых - лития, йода и бора.