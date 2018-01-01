Мужайтесь, заграница вам поможет: США, Саудовская Аравия и ОАЭ поставят Белоруссии много нефти. Но по мировым ценам

Белоруссия ведет с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) переговоры о поставках нефти, и эти страны пообещали поставить столько сырья, сколько необходимо Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Беларусь договаривается (о закупке нефти - прим. ред.) со всеми участниками мирового рынка - американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят: сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - отметил Лукашенко, сообщает "Sputnik Беларусь".Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия ищет новых поставщиков нефти. В частности, при отсутствии договоренностей с Россией Белоруссия может получать американскую или саудовскую нефть реверсом через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".В свою очередь первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает возможность поставок нефти из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.Лукашенко заявил также, что Россия умышленно начала налоговый маневр в нефтяной отрасли с целью давления на Минск. "Для чего они решили надавить - догадайтесь сами", - заявил Лукашенко и добавил, что это создает угрозу институту президентства в суверенной Белоруссии. "Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу", - подчеркнул Лукашенко.Причиной разногласий между Минском и Москвой является требование России к Белоруссии платить за нефть по цене, которая превышает мировые цены, заявил Лукашенко.На этой неделе Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти, танкер с которой разгружается в порту Клайпеды. Минск намерен испробовать разные способы поставок. "Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", - заключил президент Белоруссии.