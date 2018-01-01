Белоруссия обсуждает поставки нефти с Саудовской Аравией, ОАЭ, США

Белоруссия обсуждает альтернативные поставки нефти с Саудовской Аравией, ОАЭ и США, сообщил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Белорусские НПЗ сейчас работают на минимальной загрузке, после того как большинство российских компаний прекратили поставки нефти в республику с 1 января 2020 г.Минск на этой неделе закупил партию в 80 тыс. тонн норвежской нефти, танкер с которой сейчас разгружается в порту Клайпеды."Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", - подчеркнул белорусский лидер, которого цитирует "БелТА".Белоруссия обсуждает возможности поставок нефти из Азербайджана и Казахстана.Он добавил, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать. "Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема", - уверен глава государства.