Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом

Центральный военный совет КНР задействовал армию в борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане, в город направлены 40 военных врачей, сообщает Центральное телевидение Китая.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".По требованию Центрального военного совета департамент базового обеспечения развернул работу по подключению военных к борьбе с распространением нового типа коронавируса, цитирует РИА "Новости" сообщение Центрального ТВ Китая.В настоящее время 40 военных врачей направлены для работы в отделение интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя.Китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань с населением 11 млн человек: закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения, сообщали "Вести. Экономика".Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в пятницу утром о росте числа подтвержденных случаев заболеваний из-за вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) до 830 с 25 смертельными исходами.Власти Китая 31 декабря 2019 г. информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.