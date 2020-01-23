Goldman Sachs может отказать в организации IPO компаниям, в правлениях которых нет женщин

Инвестиционный банк Goldman Sachs планирует отказывать в организации первичного публичного размещения акций (IPO) компаниям, в составе органов управления которых нет как минимум одной женщины, заявил глава банка Дэвид Соломон в интервью СNBC в ходе Всемирного экономического форума.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Начиная с 1 июля в США и Европе мы не собираемся проводить размещение компании, если не будет хотя бы одного разностороннего кандидата в правлении, особенно женщины. К 2021 г. мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое", -По его словам, за последние четыре года результаты деятельности компаний, в составе правления которых была как минимум одна женщина, были лучше."Я думаю, что в долгосрочной перспективе это лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров", - отметил он.Goldman Sachs объяснил, что вынужден установить столь жесткие требования в связи с тем, что за последние два года на биржу вышли более 60 американских и европейских компаний, в руководстве которых не было ни одного "цветного" человека или женщины, отмечают Forbs и Bloomberg.Goldman Sachs - один из крупнейших в мире коммерческих банков, основан в 1869 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке.