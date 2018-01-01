Дворкович считает, что Россия может занять серьезную нишу на мировом рынке систем для "умных городов"

Россия обладает портфелем решений по успешному внедрению технологий для "умных городов", что может позволить стране занять серьезную нишу в этом сегменте мирового рынка, заявил глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Источник: www.giprogor.ru

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Если выход на рынок состоится в ближайшее время, что через три-пять лет российские технологии могут появиться в нескольких городах мира, отметил Дворкович, сообщает ТАСС.В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении помогать российским компаниям продвигать цифровые платформы на внешние рынки и внутри страны."Я упоминал сегодня продукты, связанные с информационной безопасностью. И наши компании, прежде всего, через Сингапур уже выходят на рынки других стран. Вторая тема - "умные города", речь идет не о стройке как таковой, а об "умных" цифровых решениях для городов, для управления транспортными системами, управления системами безопасности. Такого типа вещи мы можем предлагать", - ответил Дворкович на вопрос о российских предложениях на мировом рынке IT-технологий."Здесь мы находимся в числе мировых лидеров, и в ближайшие годы можем, если агрессивно будем действовать, здесь занять серьезную нишу. Если начнем сейчас, то через три-пять лет сможем внедрить в некоторых городах мира эти системы", - подчеркнул Дворкович.Москва является одним из городов-лидеров по внедрению технологий, в частности, изучения больших баз данных (big data) и искусственного интеллекта для "умного города"."Здесь речь идет о безопасности - в работе полиции, специальных служб, МЧС, об управлении транспортом, в том числе дорожным движением в городах, о других публичных услугах, в том числе в здравоохранении. Этот тренд начался и довольно активно развивается в крупных городах, особенно в Москве, которая один из лидеров, причем не в России, а в мире. Мы можем эти решения как базу взять и их уже дополнять какими-то местными решениями, в том числе разрабатываемыми в отдельных регионах нашей страны", - пояснил Дворкович и добавил, что это может делать любая российская компания, пользуясь созданными правительством институтами.Проект "Умный город" начали осуществлять в России в 2018 г., с 2019 г. проект вошел в нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект "Жилье и городская среда"."Умный город" предполагает набор инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На основе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные проекты "Умный город".Нацпроекты рассчитаны до 2024 г. включительно. На выполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который включает шесть федеральных проектов, направят 1 трлн 634,9 млрд руб. На нацпроект "Жилье и городская среда", который включает четыре федеральных проекта, предусмотрено более 1 трлн руб.