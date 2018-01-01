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      Дворкович считает, что Россия может занять серьезную нишу на мировом рынке систем для "умных городов"

      15:43Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Россия обладает портфелем решений по успешному внедрению технологий для "умных городов", что может позволить стране занять серьезную нишу в этом сегменте мирового рынка, заявил глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

      Источник: www.giprogor.ru

      Если выход на рынок состоится в ближайшее время, что через три-пять лет российские технологии могут появиться в нескольких городах мира, отметил Дворкович, сообщает ТАСС.

      В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении помогать российским компаниям продвигать цифровые платформы на внешние рынки и внутри страны.

      "Я упоминал сегодня продукты, связанные с информационной безопасностью. И наши компании, прежде всего, через Сингапур уже выходят на рынки других стран. Вторая тема - "умные города", речь идет не о стройке как таковой, а об "умных" цифровых решениях для городов, для управления транспортными системами, управления системами безопасности. Такого типа вещи мы можем предлагать", - ответил Дворкович на вопрос о российских предложениях на мировом рынке IT-технологий.

      "Здесь мы находимся в числе мировых лидеров, и в ближайшие годы можем, если агрессивно будем действовать, здесь занять серьезную нишу. Если начнем сейчас, то через три-пять лет сможем внедрить в некоторых городах мира эти системы", - подчеркнул Дворкович.

      Москва является одним из городов-лидеров по внедрению технологий, в частности, изучения больших баз данных (big data) и искусственного интеллекта для "умного города".

      "Здесь речь идет о безопасности - в работе полиции, специальных служб, МЧС, об управлении транспортом, в том числе дорожным движением в городах, о других публичных услугах, в том числе в здравоохранении. Этот тренд начался и довольно активно развивается в крупных городах, особенно в Москве, которая один из лидеров, причем не в России, а в мире. Мы можем эти решения как базу взять и их уже дополнять какими-то местными решениями, в том числе разрабатываемыми в отдельных регионах нашей страны", - пояснил Дворкович и добавил, что это может делать любая российская компания, пользуясь созданными правительством институтами.

      Проект "Умный город" начали осуществлять в России в 2018 г., с 2019 г. проект вошел в нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект "Жилье и городская среда".

      "Умный город" предполагает набор инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На основе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные проекты "Умный город".

      Нацпроекты рассчитаны до 2024 г. включительно. На выполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который включает шесть федеральных проектов, направят 1 трлн 634,9 млрд руб. На нацпроект "Жилье и городская среда", который включает четыре федеральных проекта, предусмотрено более 1 трлн руб.

      Рубрики: Институты развития, Технологии и IT

      Метки: Сингапур, Москва, Аркадий Дворкович, система безопасности, "умный город"

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