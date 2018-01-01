Прибыль "Россетей" по МСФО составила в 2019 году 125 млрд рублей

Чистая прибыль компании "Россети" по МСФО составила в 2019 г. 125 млрд руб., заявил гендиректор компании Павел Ливинский во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."По прибыли - 125 млрд, это на уровне 2018 г. Выручка, показатель EBITDA, финансовой устойчивости - мы все в рамках бизнес-плана выполнили, даже с увеличением", - отметил Ливинский.В составе холдинга осталось только одно убыточное предприятие - "Россети Северный Кавказ". "К 2023 г. мы выведем его из убытков. Это последнее, единственное убыточное ДЗО в группе компаний "Россети". Все остальные у нас стабильно устойчивые, прибыльные. Были проблемы в "Ленэнерго", они у нас решены еще в 2018 г. Капитализация суммарная - и дочерних обществ, и непосредственно головной структуры, "Россетей", - ровно об этом и говорит", - пояснил Ливинский."На 2020 г. у нас сводная инвестиционная программа около 290 млрд руб., учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия", - отметил Ливинский.Основные крупные проекты в рамках инвестпрограммы - ввод в строй подстанции на 330 кВ в Мурманске для присоединения новых потребителей, пяти высоковольтных подстанций, реконструкция и расширение систем электроснабжения в Калининградской области. "Мы абсолютно можем работать сегодня в изолированном режиме. Мы полностью себя энергообеспечиваем в случае любых нештатных и штатных ситуаций в Калининградской области", - заявил Ливинский."Это объекты в каждом регионе присутствия, наиболее тяжелые, сложные мероприятия, где у нас сдерживается развитие промышленности. Мы это учитываем в планах развития. И в 2020 г. все в срок выполняем, в том числе и второй этап по увеличению надежности Московского региона", - заключил Ливинский."Россети" - крупнейшая электросетевая компания в России, объединяет электросети, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству в лице Росимущества принадлежат 88,04% в капитале "Россетей".