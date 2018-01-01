18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Минфин допустил новый вариант уплаты налога за снятие накопленной пенсии

      17:23Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. Варианты еще обсуждаются.

      Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина.

      Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов допустил, что при раннем снятии пенсионных накоплений придется заплатить налог. Это подоходный налог в размере 13%, и его выплата должна учитывать предоставленный ранее налоговый вычет на взносы во время накопительной фазы, сообщали "Вести. Экономика".

      "В некоторых странах действительно облагается пенсионный взнос, но там людям платят зарплату полностью, а налоги они перечисляют сами", - пояснил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

      В мировой практике выплаты из пенсионных накоплений, освобожденных от налогов при отчислении, как правило, облагаются подоходным налогом, пояснил "Известиям" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

      "В Австралии, например, ставка всегда 15%, несмотря на то что там действует прогрессивная система. Но есть известные исключения — Индия и Хорватия, где налогообложение пенсионных накоплений отсутствует", - отметил эксперт.

      По его мнению, если перед Минфином и ЦБ стоит задача привлечения граждан в новую систему, налогообложение выглядит избыточной мерой.

      "В бюджет много денег это не принесет: существующая ставка в 13% и так невелика. Более того, это будет нелогичным и на фоне принципа работы индивидуальных инвестиционных счетов, которые от налогов освобождены. Поэтому людям будет выгоднее вкладывать средства туда, а не в ГПП", - пояснил Табах.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минфин, экономика РФ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить