Минфин допустил новый вариант уплаты налога за снятие накопленной пенсии

Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. Варианты еще обсуждаются.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина.Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов допустил, что при раннем снятии пенсионных накоплений придется заплатить налог. Это подоходный налог в размере 13%, и его выплата должна учитывать предоставленный ранее налоговый вычет на взносы во время накопительной фазы,"В некоторых странах действительно облагается пенсионный взнос, но там людям платят зарплату полностью, а налоги они перечисляют сами", - пояснил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.В мировой практике выплаты из пенсионных накоплений, освобожденных от налогов при отчислении, как правило, облагаются подоходным налогом, пояснил "Известиям" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах."В Австралии, например, ставка всегда 15%, несмотря на то что там действует прогрессивная система. Но есть известные исключения — Индия и Хорватия, где налогообложение пенсионных накоплений отсутствует", - отметил эксперт.По его мнению, если перед Минфином и ЦБ стоит задача привлечения граждан в новую систему, налогообложение выглядит избыточной мерой."В бюджет много денег это не принесет: существующая ставка в 13% и так невелика. Более того, это будет нелогичным и на фоне принципа работы индивидуальных инвестиционных счетов, которые от налогов освобождены. Поэтому людям будет выгоднее вкладывать средства туда, а не в ГПП", - пояснил Табах.