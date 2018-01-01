Лукашенко: Россия кинула нас с ценами на газ

Россия не выполняет договоренностей о ценах на газ для Белоруссии, достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: flickr

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Что касается газа, нас кинули, не вывели нас на равные цены. Что касается нефти - платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с работниками завода по выпуску газетной бумаги в Шклове, сообщает "Интерфакс"."Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую (в 2007-2011 гг. "Газпром" купил ГТС Белоруссии - прим. ред.), была четкая договоренность. Нам пообещали, заплатив деньги - небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически, $5 млрд, - выровнять с Россией по цене", - отметил Лукашенко и добавил, что поднимал этот вопрос на переговорах с президентом Владимиром Путиным."Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - пояснил Лукашенко.Белоруссия получает из России около 20 млрд куб. м газа в год. В 2019 г. цена на российский газ для республики составляла $127 за 1 тыс. куб. м. Лукашенко и Путин договорились, и 31 декабря 2019 г. стороны подписали протокол, в соответствии с которым такая цена газа сохранена для Белоруссии на два месяца - январь и февраль 2020 г.Белоруссия намерена добиваться снижения цены на газ. При этом Лукашенко заявил, что Россия собирается повысить цену до $152 за 1 тыс. куб. м. По словам Лукашенко, Белоруссия желает покупать газ за российские рубли, но Россия отказалась, предпочитая доллары США в газовых расчетах. "Мы покупали и покупаем у вас за доллары. Вы говорите о единой валюте. Я предлагаю - за российские рубли давайте торговать! А хочется (российской стороне - прим. ред.) доллары. Вот суть вашего валютного союза", - отметил Лукашенко 24 декабря 2019 г. в интервью радиостанции "Эхо Москвы"."На это у них ответа нет. Это кажется странным. Давайте газ за российские рубли, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу - прим. ред.). Так вот - нет", - подчеркнул Лукашенко."75 лет Великой Победы. Все горлопаним, где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко.