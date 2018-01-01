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      Правительство разрешило "НОВАТЭКу" построить 10 газовозов на зарубежных верфях

      17:40Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Правительство разрешило "НОВАТЭКу" построить десять дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 гг., заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

      Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил накануне, что компания получила положительный ответ на свою просьбу. "(Ответ получили - прим. ред.) положительный. В связи с увеличением проектной мощности "Ямал СПГ" и вводом "Обского СПГ", - ответил Михельсон на вопрос, какой ответ компания получила на свое обращение к президенту Владимиру Путину разрешить строительство десяти газовозов Arc7 на зарубежных верфях.

      "Такое решение было принято, исходя из того, что в этот период ССК "Звезда" уже будет загружена заказами по строительству 15 судов-газовозов в интересах проекта "Арктик СПГ2". Учитывая интересы российской компании на мировом рынке СПГ и стратегическую важность проекта для укрепления позиций России в энергетическом секторе, было бы неправильно лишить компанию возможности обеспечить перевозку СПГ в объемах, планируемых к реализации", - отметил Мантуров, сообщает "Интерфакс".

      "При этом отмечаю, что "НОВАТЭК" не отказывается и от последующего строительства газовозов на российской верфи. В планах компании строительство дополнительных судов-газовозов на ССК "Звезда" в период 2026-2030 гг. Ожидается, что соответствующее соглашение о резервировании мощностей судостроительного комплекса может быть подписано в 2022 г.", - добавил министр.

      "НОВАТЭК" рассматривает следующий СПГ-проект - "Арктик СПГ1", компания намерена принять окончательное инвестрешение по нему до ввода в строй первой очереди "Арктик СПГ2" (запуск пройдет не позже III квартала 2023 г. - прим. ред.).

      "До 2030 г. будет размещено еще 15-17 танкеров на "Звезде" (в дополнение к 15 газовозам в рамках "Арктик СПГ2" - прим. ред.)", - заявил Михельсон.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: СПГ, Леонид Михельсон, газовоз, "НОВАТЭК", "Звезда", "Арктик СПГ1", "Арктик СПГ2"

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