Обезболивающее и "диванный режим": как лечатся жители Исландии

Медицина в Исландии доступна всем гражданам и резидентам страны. Они могут пользоваться медицинской помощью по государственной страховке, которая предоставляется автоматически. Однако страховая медицина не значит бесплатная. О том, как и почем лечат в Исландии, рассказывает Татьяна Торстейнссон

Национальный Университетский госпиталь в Рейкьявике

Национальный Университетский госпиталь в Рейкьявике

Национальный Университетский госпиталь в Рейкьявике

Фото: Pixabay

Национальный Университетский госпиталь в Рейкьявике

Фото: Татьяна Торстейнссон

Москва, 25 января - "Вести.Экономика"Наличие медицинской страховки не означает, что посещение местных врачей будет бесплатным, но гарантирует, что это будет малая доля от полной стоимости. Медицину в Исландии на 85% оплачивает государство. Остальные 15% вносят сами пациенты при посещении докторов. Цены на услуги врачей и анализы стандартны во всех медицинских учреждениях страны. Государственной медицинской страховки нет разве что у туристов, но одним из условий оформления визы является наличие медстраховки на время поездки. Рынка коммерческой медицины в российском понимании нет. Нельзя по собственному желанию пойти и за деньги сдать какие-то анализы. Только, если направит врач.Например, прием у семейного терапевта, а это первый шаг к лечению при любых жалобах, будет стоить 1250 крон (в районе 10 долларов). Если терапевт помочь не может, то направит к специалисту, консультация которого обойдется плюс/минус 15000 крон (120 долларов) + анализы (с учетом медицинской страховки). Записаться к семейному врачу можно в течение нескольких дней, а вот к специалисту придется ждать приема от 2-3 недель до 2-3 месяцев. У пенсионеров есть скидка, детей лечат бесплатно.Стоит упомянуть, что в Исландии делают далеко не все операции. В особо сложных случаях, опять же, по страховке, могут отправить оперироваться в Швецию или Данию. В зависимости от срочности операции, лист ожидания может составлять и полгода, и год.Если вы заболели, и вам нужно срочно попасть на осмотр, то есть опция «дежурный врач», который может оказать первую помощь. Исландцы обращаются в специальную клинику в порядке общей очереди, и терапевт, по возможности, помогает. Тут нет опции «вызвать врача на дом», поэтому к дежурному врачу идут сами, даже с температурой. Конечно, для более экстренных случаев есть больница. При вызове скорой по телефону у вас уточнят, а правда ли она вам так необходима, и можете ли приехать самостоятельно. Мне пришлось один раз воспользоваться скорой помощью (это было указание моего врача), после чего пришел счет на 7000 крон или 60 долларов США.Медицинская страховка бережет исландцев, однако от проколов в системе никто не застрахован. У моего 2-недельного сына появился конъюнктивит, и мы обратились в детскую больницу. Пришли без записи, поэтому должны были сидеть в общей очереди среди кашляющих и чихающих малышей. Но администратор сразу отправила нас в другое крыло поликлиники, где нет народа, и доктор принял практически вне очереди - в Исландии это обычная практика с грудничками.После 5-минутного осмотра и взятия анализа нас попросили оплатить услуги. Так как по непонятному стечению обстоятельств у юного гражданина Исландии не оказалось медицинской страховки, нам озвучили полную стоимость визита – 87000 крон (700 долларов США)! Конечно, это произошло из-за бюрократической ошибки (новогодние праздники не проходят бесследно даже для исландцев), и нам возместят эту сумму, оформят страховку на ребенка, но моя семья была удивлена. Кстати, просто пойти в аптеку и купить лекарство от конъюнктивита, как и многого другого, в Исландии невозможно: попросят рецепт врача.Больному гриппом или другим вирусом исландский врач, скорее всего, порекомендует пить побольше воды и полежать. Возможно, предложит лекарство на основе ибупрофена. Здесь вообще очень любят обезболивающие. Если что-то более серьезное, то пропишут антибиотики. В общем-то, на этом все лечение и заканчивается. Ни разу не сталкивалась с ситуацией, когда назначают анализы после курса лечения антибиотиками, чтобы посмотреть, нормализовалась ситуация или нет. Если прошли симптомы, и вы больше не обращаетесь к врачу, значит, все хорошо, человек здоров!Очень удобно, что взяв больничный, не надо ходить в поликлинику его закрывать: просто выходите на работу, когда почувствовали себя хорошо, и отдаете эту бумагу в отдел кадров. Больничный также выдают в случае болезни ребенка, причем, как матери, так и отцу, в зависимости от того, кто сидит с малышом. Оплатят дни, ушедшие на лечение или нет, зависит от профсоюза и работодателя (учитывают стаж работы в компании). Из моего опыта и опыта коллег (мы состоим в одном профсоюзе), больничный оплачивается в размере 100% от зарплаты, и может длиться от 2 месяцев (если вы больше года работаете в одной компании) до полугода.По моим наблюдениям, исландцы - не сильно болеющая нация и не злоупотребляют больничными. Могут не ходить на работу 2-3 дня и даже не брать больничный, если начальник не против. Все лечение, скорее всего, будет сводиться к лежанию дома на диване и просмотру Нетфликса. Полагаются на принцип «само пройдет».Исландцы, в большинстве своем, долгожители. Семьи большие, и нормой считается трое детей, а то и больше. Государство никак не стимулирует рождаемость в стране, многодетность - это традиция.Здесь все направлено на максимально естественный ход событий: как в лечении традиционных недугов, так и в ведении беременности. На учет ставят только в 12 недель, тогда же происходит и первый прием у акушерки (беременность ведут именно они, а не врачи) и первое узи. Варианта встать на учет у частного доктора пораньше или сделать столько узи, сколько хочется, за деньги, не существует. Здесь просто нет таких вариантов, так как нет коммерческой медицины.Кстати, ведение беременности, приемы у акушерки, анализы и узи – это все бесплатно. Список анализов, которые надо сдать беременным, минимален. Если беременность без осложнений, то акушерка предложит рожать дома или в родильном центре (без медицинского оборудования и сервиса), но по желанию женщина может выбрать и больницу. А вот требования к проведению операционных вмешательств в разы более строгие, чем в других странах. Там, где в России давно бы отправили на кесарево сечение, в Исландии скажут: рожай сама.Такого понятия, как партнерские роды, здесь нет: априори предполагается, что рожать надо вместе с мужем или бойфрендом, даже в операционную пускают будущих пап. А потом троих - маму, папу и новорожденного, селят в палату. Выписывают, если все прошло нормально, через 24 часа. И да, за все это не надо платить. Кстати, никаких прививок в роддоме/больнице не делают. Все прививки только с 3 месяцев.В Исландии очень пристально следят за послеродовыми депрессиями у матерей. Первую неделю после выписки домой будет приходить акушерка, которая не только наблюдает ребенка, но и следит за состоянием матери, в том числе психологическим.Недаром Исландия является страной с наиболее выраженным равенством полов в мире (87,7%) по версии Всемирного экономического форума. В декрете с ребенком сидят по очереди оба родителя: 3 месяца мать, 3 месяца отец и еще 3 месяца, которые родители могут распределить между собой. С этого, 2020 года, декрет увеличили до 10 месяцев: 4 месяца у матери, 4 месяца у отца и 2 месяца, которые можно распределить. С 9 или 10 месяцев детей отдают в ясли. Декрет оплачивается, исходя из 80% зарплаты, но не более 380 тысяч крон (3000 долларов) в месяц.