18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Обвал нефти не в силах остановить рубль

      17:57Распечатать

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика" Российский рубль завершает неделю на позитивной ноте, отыграв почти все недавние потери. Национальную валюту РФ не смущает даже обвальное падение цен на нефть. Но как долго это продлится?

      Рубль, судя по всему, не повторит прошлогоднего январского ралли, но лучший прогнозист полон оптимизма и неожиданных эпитетов для российской валюты, пишет Bloomberg.

      Спрос на ОФЗ сохраняется несмотря на появившуюся неясность в бюджетной политике РФ, а перспективы нефти может подпортить вирус из Китая.

      Рубль - ‘бульдозер со стоп-краном’ для кэрри-трейда, считают эксперты Stanard Chartered

      Лучшего прогнозиста по валюте РФ обнадеживает перспектива смягчения бюджетной политики, которого все ждут от правительства Михаила Мишустина.

      Standard Chartered называет рубль фаворитом среди высокодоходных валют развивающихся стран, который к тому же имеет встроенный механизм защиты кэрри-трейдеров.

      Курс на стимулирование роста экономики, который берет новое правительство РФ, означает, что предпочтения бюджетной и монетарной политики могут разойтись, и центробанку придется контролировать рост цен своими силами. Это создает дополнительную неопределенность для Банка России, и, по оценке АО “Райффайзенбанк”, даже ускоренная дезинфляция - еще не повод снижать ставку.

      А вот для облигаций федерального займа рост госрасходов - потенциально негативная новость, но это пока не беспокоит рынок, и аукционы в среду прошли на ура.

      Хотя аппетит на линкеры был ниже, чем на классические госбумаги, “проинфляционные вводные” правительства могут сделать их интересными в среднесрочной перспективе. Тем временем, Sberbank CIB в ближайшее время ждет от Минфина новый короткий выпуск “классики” на фоне высокого спроса.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, рубль, курс рубля, валютный рынок

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить