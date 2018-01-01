Обвал нефти не в силах остановить рубль

Российский рубль завершает неделю на позитивной ноте, отыграв почти все недавние потери. Национальную валюту РФ не смущает даже обвальное падение цен на нефть. Но как долго это продлится?

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"Рубль, судя по всему, не повторит прошлогоднего январского ралли, но лучший прогнозист полон оптимизма и неожиданных эпитетов для российской валюты, пишет Bloomberg.Спрос на ОФЗ сохраняется несмотря на появившуюся неясность в бюджетной политике РФ, а перспективы нефти может подпортить вирус из Китая.Рубль - ‘бульдозер со стоп-краном’ для кэрри-трейда, считают эксперты Stanard CharteredЛучшего прогнозиста по валюте РФ обнадеживает перспектива смягчения бюджетной политики, которого все ждут от правительства Михаила Мишустина.Standard Chartered называет рубль фаворитом среди высокодоходных валют развивающихся стран, который к тому же имеет встроенный механизм защиты кэрри-трейдеров.Курс на стимулирование роста экономики, который берет новое правительство РФ, означает, что предпочтения бюджетной и монетарной политики могут разойтись, и центробанку придется контролировать рост цен своими силами. Это создает дополнительную неопределенность для Банка России, и, по оценке АО “Райффайзенбанк”, даже ускоренная дезинфляция - еще не повод снижать ставку.А вот для облигаций федерального займа рост госрасходов - потенциально негативная новость, но это пока не беспокоит рынок, и аукционы в среду прошли на ура.Хотя аппетит на линкеры был ниже, чем на классические госбумаги, “проинфляционные вводные” правительства могут сделать их интересными в среднесрочной перспективе. Тем временем, Sberbank CIB в ближайшее время ждет от Минфина новый короткий выпуск “классики” на фоне высокого спроса.