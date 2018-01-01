Топ-5 лучших бюджетных аналогов флагманских смартфонов

Специалисты "Роскачества" провели свежее независимое исследование, в рамках которого было протестировано порядка 24 новых мобильных устройств 14 популярных брендов, сравнив доступные модели с более дорогими. В ходе теста был составлен рейтинг смартфонов, в который вошли порядка 399 смартфонов 33 брендов.

Samsung Galaxy S9 или Honor 20 Pro



Обе модели поддерживают две сим-карты и все типы интерфейсов (от Wi-Fi до NFC). У них примерно одинаковое время автономной работы (24,5 часа у Honor и 22,5 часа у Samsung), они одинаковой ударостойкости и водостойкости (стандарт IP68). И S9, и Honor 20 Pro работают на Android – правда, Samsung на восьмой версии, а Honor - на девятой: Android 9 удобнее и проще в использовании, кроме того, улучшилась энергоэффективность.



Более чем на год моложе Samsung, Honor 20 Pro, несомненно, опережает конкурента по "железу". У него более производительный процессор и в два раза больше оперативной памяти. Honor 20 Pro весьма габаритный гаджет с диагональю 6,26 дюйма и весом 182 г. Для сравнения, S9 легче (163 г) и миниатюрнее (5,8 дюйма). Больше не всегда лучше: подтверждение тому камеры и их количество у китайского смартфона. Следуя тенденции, производители установили на Honor 20 Pro четыре основные камеры – широкоугольную, для обычной съемки, для съемки макрообъектов и для микросъемки – и одну фронтальную. Естественно, что каждая из них обладает разрешением, превосходящим одинокую камеру Galaxy S9. Но качество фотографий при этом лучше у Samsung, как показывают лабораторные тесты: у S9 лучше детализация и передача цветов, тогда как у Honor бледные цвета и "плоские" детали.



Вывод: если владение флагманом и качество фотосъемки для вас принципиальны, то можно остановиться на Samsung Galaxy S9. Если, наоборот, важны функциональность, современное "железо", высокая производительность, а фотографировать вы будете не слишком часто и не для фешн-журналов, то Honor 20 Pro станет более чем достойной альтернативой флагману прошлого S9. В условиях ограниченного бюджета всегда можно обратить внимание на флагманы прошлых лет, которые пусть и уступили лидирующие позиции, но до сих пор еще актуальны. Выпущенный в начале 2018 г. Samsung Galaxy S9 некогда был флагманом индустрии, а в рейтинге имеет 4,032 балла с ценой около 46 тыс. руб. В той же ценовой категории находится и Honor 20 Pro (3,755 балла), одна из новинок рейтинга "Роскачества", с ценой 35 тыс. руб. Насколько они сравнимы?Обе модели поддерживают две сим-карты и все типы интерфейсов (от Wi-Fi до NFC). У них примерно одинаковое время автономной работы (24,5 часа у Honor и 22,5 часа у Samsung), они одинаковой ударостойкости и водостойкости (стандарт IP68). И S9, и Honor 20 Pro работают на Android – правда, Samsung на восьмой версии, а Honor - на девятой: Android 9 удобнее и проще в использовании, кроме того, улучшилась энергоэффективность.Более чем на год моложе Samsung, Honor 20 Pro, несомненно, опережает конкурента по "железу". У него более производительный процессор и в два раза больше оперативной памяти. Honor 20 Pro весьма габаритный гаджет с диагональю 6,26 дюйма и весом 182 г. Для сравнения, S9 легче (163 г) и миниатюрнее (5,8 дюйма). Больше не всегда лучше: подтверждение тому камеры и их количество у китайского смартфона. Следуя тенденции, производители установили на Honor 20 Pro четыре основные камеры – широкоугольную, для обычной съемки, для съемки макрообъектов и для микросъемки – и одну фронтальную. Естественно, что каждая из них обладает разрешением, превосходящим одинокую камеру Galaxy S9. Но качество фотографий при этом лучше у Samsung, как показывают лабораторные тесты: у S9 лучше детализация и передача цветов, тогда как у Honor бледные цвета и "плоские" детали.Вывод: если владение флагманом и качество фотосъемки для вас принципиальны, то можно остановиться на Samsung Galaxy S9. Если, наоборот, важны функциональность, современное "железо", высокая производительность, а фотографировать вы будете не слишком часто и не для фешн-журналов, то Honor 20 Pro станет более чем достойной альтернативой флагману прошлого S9.

Realme 5 Pro



Он может похвастаться начинкой в виде мощного процессора Snapdragon 712 (с результатом теста производительности AnTuTu в 220 041 балл), 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, при этом есть еще и слот под micro-SD. У Realme 5 Pro мощная батарея (емкостью 4035 мА⋅ч, с возможностью автономной работы 30 часов), и заряжается она быстро: 100% за 90 минут. Не отстает эта модель от китайских флагманов в количестве камер – четыре основные и одна фронтальная.



Камеры снимают на троечку и не имеют стабилизации. Кроме того, читаемость текста на экране под углом значительно падает, несмотря на яркость и контрастность дисплея.



Вывод: производительный и долгоиграющий Realme 5 Pro подойдет тем, кто хочет пользоваться смартфоном целый день, не думая о заряде батареи. Realme – вариант смартфона с хорошим соотношением "цена – качество", и цена у него в три раза меньше, чем у Samsung Galaxy S9. Если есть еще более серьезные бюджетные ограничения, то стоит присмотреться к китайским моделям смартфонов в ценовой категории 15-16 тыс. руб. вроде Realme 5 Pro (51-е место рейтинга с 3,779 балла). Это габаритный телефон (с диагональю 6,3 дюйма) от относительного новичка на рынке.Он может похвастаться начинкой в виде мощного процессора Snapdragon 712 (с результатом теста производительности AnTuTu в 220 041 балл), 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, при этом есть еще и слот под micro-SD. У Realme 5 Pro мощная батарея (емкостью 4035 мА⋅ч, с возможностью автономной работы 30 часов), и заряжается она быстро: 100% за 90 минут. Не отстает эта модель от китайских флагманов в количестве камер – четыре основные и одна фронтальная.Камеры снимают на троечку и не имеют стабилизации. Кроме того, читаемость текста на экране под углом значительно падает, несмотря на яркость и контрастность дисплея.Вывод: производительный и долгоиграющий Realme 5 Pro подойдет тем, кто хочет пользоваться смартфоном целый день, не думая о заряде батареи. Realme – вариант смартфона с хорошим соотношением "цена – качество", и цена у него в три раза меньше, чем у Samsung Galaxy S9.

Xiaomi Mi 9 Lite и Xiaomi Mi 9 Pro



Mi 9 Lite богат на функциональность: есть разъем 3,5 мм, поддерживает две сим-карты, есть разъем для micro-SD и сканер отпечатка пальца. У модели большой яркий и контрастный дисплей (6,39 дюйма), шустрый процессор Snapdragon 710 и производительный чипсет (с поправкой на цену модели). Кроме того, у Mi 9 Lite емкая батарея на 4030 мА⋅ч на 29,5 часа автономной работы.



Несмотря на то что у этого смартфона мощная камера со всеми современными эффектами (тройная широкоугольная основная камера и фронтальная с разрешением фото 32 Мп), эксперты после ряда тестов оценили фото на "удовлетворительно": на снимках слегка неестественные цвета и неестественный контраст. Качество видео оказалось еще хуже: нарушенный баланс и не слишком натуральные цвета.



Если вы меломан, то этот смартфон вам не подойдет: во время испытаний он показал более чем скромное качество звука (в наушниках был слишком тихий и резковатый звук; через динамики звук был еще хуже, поскольку у смартфона только один динамик).



Вывод: у Xiaomi Mi 9 Pro мощнее процессор (Snapdragon 855) и более эффективная камера (яркие цвета, хорошая детализация и контрастность), но и у версии Lite есть неоспоримые преимущества. За более высокую производительность нужно доплатить: разница между моделями – 14 тыс. руб. Одним из вариантов выбора бюджетного смартфона может стать Xiaomi Mi 9 Lite. Эта модель от китайского производителя набрала 3,8 балла, заняв в рейтинге "Роскачества" 44-ю позицию, но если учесть, что и стоит она значительно меньше, чем ее известные конкуренты, то это окажется не таким уж и маленьким достижением. Девайс стоит 20 тыс. руб., хотя в рейтинге опережает таких ближайших конкурентов, как Sony Xperia 1 (80 тыс. руб., 45-е место) и iPhone 7 Plus (43 тыс. руб., 47-е место).Mi 9 Lite богат на функциональность: есть разъем 3,5 мм, поддерживает две сим-карты, есть разъем для micro-SD и сканер отпечатка пальца. У модели большой яркий и контрастный дисплей (6,39 дюйма), шустрый процессор Snapdragon 710 и производительный чипсет (с поправкой на цену модели). Кроме того, у Mi 9 Lite емкая батарея на 4030 мА⋅ч на 29,5 часа автономной работы.Несмотря на то что у этого смартфона мощная камера со всеми современными эффектами (тройная широкоугольная основная камера и фронтальная с разрешением фото 32 Мп), эксперты после ряда тестов оценили фото на "удовлетворительно": на снимках слегка неестественные цвета и неестественный контраст. Качество видео оказалось еще хуже: нарушенный баланс и не слишком натуральные цвета.Если вы меломан, то этот смартфон вам не подойдет: во время испытаний он показал более чем скромное качество звука (в наушниках был слишком тихий и резковатый звук; через динамики звук был еще хуже, поскольку у смартфона только один динамик).Вывод: у Xiaomi Mi 9 Pro мощнее процессор (Snapdragon 855) и более эффективная камера (яркие цвета, хорошая детализация и контрастность), но и у версии Lite есть неоспоримые преимущества. За более высокую производительность нужно доплатить: разница между моделями – 14 тыс. руб.

OnePlus 7T



7T и 7T Pro (22-е место с 3,97 балла) имеют одинаковый процессор и поддерживают все возможные типы соединений (от GPS до Bluetooth 5.0), но модель 7T Pro все же уступает 7T, несмотря на приставку Pro. А ведь разница в цене между ними более 10 тыс. руб.: OnePlus 7T стоит 36 тыс. руб., а OnePlus 7T Pro – 46 тыс. руб.



У OnePlus 7T более высокая частота процессора, а это влияет и на улучшение графики на устройстве. При одинаковой камере (теперь основная стала тройной, а к ней есть еще фронтальная с разрешением 16 Мп) у обеих моделей тесты показали, что более качественные фотографии получаются у модели 7T, да и в целом в ситуациях, отличных от идеальных, 7T справляется с фото лучше. И не только с фото, но и с записью видео, что тоже немаловажно.



7T Pro компенсирует свое отставание более емкой батареей (проработает дольше на 1,5 часа) и разрешением дисплея. В остальном обе модели предельно схожи и могут похвастаться всем, что должен иметь современный смартфон: это поддержка двух сим-карт, быстрая зарядка, использование Fluid Display для работы экрана (то есть экран с максимальной частотой кадров в 90 МГц), поддержка Android 10. Ложкой дегтя тут стало отсутствие возможности установить дополнительную память: у обеих моделей нет второго слота.



Вывод: OnePlus 7T – хороший смартфон с высокой производительностью и камерами, которые не должны разочаровать даже самых взыскательных любителей фото. OnePlus 7T набрала 4,064 балла (12-е место рейтинга). Смартфон обогнал не только Samsung S9, но и iPhone 11 (256 GB) (74 тыс. руб., 21-е место).7T и 7T Pro (22-е место с 3,97 балла) имеют одинаковый процессор и поддерживают все возможные типы соединений (от GPS до Bluetooth 5.0), но модель 7T Pro все же уступает 7T, несмотря на приставку Pro. А ведь разница в цене между ними более 10 тыс. руб.: OnePlus 7T стоит 36 тыс. руб., а OnePlus 7T Pro – 46 тыс. руб.У OnePlus 7T более высокая частота процессора, а это влияет и на улучшение графики на устройстве. При одинаковой камере (теперь основная стала тройной, а к ней есть еще фронтальная с разрешением 16 Мп) у обеих моделей тесты показали, что более качественные фотографии получаются у модели 7T, да и в целом в ситуациях, отличных от идеальных, 7T справляется с фото лучше. И не только с фото, но и с записью видео, что тоже немаловажно.7T Pro компенсирует свое отставание более емкой батареей (проработает дольше на 1,5 часа) и разрешением дисплея. В остальном обе модели предельно схожи и могут похвастаться всем, что должен иметь современный смартфон: это поддержка двух сим-карт, быстрая зарядка, использование Fluid Display для работы экрана (то есть экран с максимальной частотой кадров в 90 МГц), поддержка Android 10. Ложкой дегтя тут стало отсутствие возможности установить дополнительную память: у обеих моделей нет второго слота.Вывод: OnePlus 7T – хороший смартфон с высокой производительностью и камерами, которые не должны разочаровать даже самых взыскательных любителей фото.

Oppo Reno2



Камеры в обеих моделях одинаковые (это основная камера аж с четверным модулем), а вот прошивки у них разные. Отсюда более качественная стабилизация съемки у Oppo Reno2, повышенная четкость фото при плохом освещении и наличие двойной светодиодной вспышки, тогда как у Oppo Reno2 Z вспышки нет вообще.



Качество видеосъемки слегка лучше у Reno2: у модели Z несбалансированный контраст, плоская детализация и ненатуральные цвета. Помимо камеры, существенное различие двух моделей кроется еще и в том, что у Oppo Reno2 один из самых конкурентных процессоров на рынке – Snapdragon 730G, тогда как у Oppo Reno2 Z более чем скромный MediaTek Helio P90, а это отражается на скорости и производительности. (Впрочем, даже из этого можно извлечь плюсы: автономная работа батареи дольше у Oppo Reno2 Z.)



Вывод: если наличие хорошей камеры принципиально, лучше выбрать Oppo Reno2, доплатив. Мощный процессор тоже никогда не помешает. Reno2 – продолжение линейки Reno. В рейтинге Oppo Reno2 занял 28-е место, обойдя iPhone 8 Plus (64 GB) (30-е место при цене 45 тыс. руб.) и Galaxy Note 8 (32-е место при цене 47 тыс. руб.). Модель Reno2 сохранила все полезные функции для расширения базовых возможностей: есть разъем 3,5 мм, разъем для сим-карт и дополнительного слота карты памяти (но тогда второй сим-картой придется пожертвовать). Кроме того, в комплекте идут наушники. При выборе смартфона нужно обратить внимание на букву Z в названии модели. Она означает, что это – бюджетная версия Oppo Reno2. Oppo Reno2 Z (34-е место рейтинга) дешевле основной модели примерно на 10 тыс. руб. (цена Oppo Reno2 – 40 тыс. руб., а Oppo Reno2 Z – 30 тыс. руб.), а это несет с собой ряд ограничений.Камеры в обеих моделях одинаковые (это основная камера аж с четверным модулем), а вот прошивки у них разные. Отсюда более качественная стабилизация съемки у Oppo Reno2, повышенная четкость фото при плохом освещении и наличие двойной светодиодной вспышки, тогда как у Oppo Reno2 Z вспышки нет вообще.Качество видеосъемки слегка лучше у Reno2: у модели Z несбалансированный контраст, плоская детализация и ненатуральные цвета. Помимо камеры, существенное различие двух моделей кроется еще и в том, что у Oppo Reno2 один из самых конкурентных процессоров на рынке – Snapdragon 730G, тогда как у Oppo Reno2 Z более чем скромный MediaTek Helio P90, а это отражается на скорости и производительности. (Впрочем, даже из этого можно извлечь плюсы: автономная работа батареи дольше у Oppo Reno2 Z.)Вывод: если наличие хорошей камеры принципиально, лучше выбрать Oppo Reno2, доплатив. Мощный процессор тоже никогда не помешает.