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      Страны договорились о создании временного механизма урегулирования споров в ВТО

      19:41Распечатать

      Фото: Пресс-служба Еврокомиссии

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Власти ЕС и представители руководства 16 стран достигли соглашения по временному механизму урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации с целью преодоления кризиса, возникшего из-за блокировки назначения новых судей со стороны США.

      Соглашение было достигнуто в последний день работы Давосского форума. Встреча не входила в официальную программу и была проведена в кулуарах конференции.

      В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что Австралия, Бразилия, Гватемала, ЕС, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Панама, Сингапур, Уругвай, Швейцария, Чили и Южная Корея согласились на участие в создании временного механизма разрешения споров. В совместной заявлении представителей стран отмечается, что временный механизм в рамках ВТО "открыт для участия других государств" pdf).

      Данная мера, как отмечается, носит чрезвычайный характер и будет функционировать только в течение периода пока в рамках ВТО не возобновится урегулирование споров в обычном порядке. Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган заявил о том, что создание временного механизма для урегулирования торговых споров "было необходимо из-за паралича Аппеляционного органа ВТО".

      Администрация Трампа начала блокировать выдвижение кандидатур на должность новых судей в Апеляционном органе ВТО в августе 2018 г. В результате саботирования данного процесса со стороны США в декабре 2019 г. срок полномочий судей в Аппеляционном органе ВТО истек и работа данной структуры была фактически приостановлена.

      Рубрики: Европа

      Метки: США, ВТО, ЕС, Фил Хоган, Давос-2020

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