Британская полиция будет сканировать прохожих. Правозащитники негодуют

Британская полиция будет использовать технологию распознавания лиц для сканирования прохожих на улице, чтобы проверить, не являются ли они преступниками. Лондонская городская полиция заявила в пятницу, что она разместит автономные камеры распознавания лиц в разных частях столицы в качестве меры для борьбы с насилием, терроризмом и другими серьезными преступлениями. Группа по защите гражданских свобод Big Brother Watch поклялась бороться с внедрением системы распознавания лиц и назвала ее "серьезной угрозой гражданским свободам в Великобритании".

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"Полицейские Великобритании будут использовать системы распознавания лиц для сканирования лиц прохожих, дабы следить, не являются ли граждане преступниками. Этот шаг вызвал новую волну критики.В заявлении на своем сайте, опубликованном в пятницу, служба столичной полиции Лондона заявила, что система камер и распознавания лиц будет сканировать прохожих на небольшой области. Камеры будут размещены на вывесках, а в расположенные в округе офисы будут разосланы листовки об операции.Столичная полиция не уточнила, где в Лондоне будет размещена эта технология, в заявлении лишь отмечается, что это будут места, где могут быть обнаружены "серьезные преступники".Цель данной операции - борьба насилием, преступлениями с применением оружия и ножей, сексуальной эксплуатацией детей. Однако внедрение этой технологии, которая поставляется японской технологической фирмой NEC, скорее всего, вызовет серьезные опасения в отношении правительственного надзора и гражданских свобод.Когда в январе 2019 года столичная полиция впервые опробовала технологию распознавания лиц, мужчина был оштрафован на 90 фунтов стерлингов ($117) после того, как отказался показать свое лицо. Однако, пресс-секретарь городской полиции сообщил Business Insider, что мужчина не был оштрафован за отказ показать свое лицо, а за "беспорядок", вызванный на месте происшествия.Пресс-секретарь также подтвердил, что люди, которые отказываются показываться в районах, где работает система распознавания лиц, не будут оштрафованы за это.Тем не менее, группы, выступающие за гражданские свободы, гневно отреагировали на решение полиции. Директор британской правозащитной организации Big Brother Watch Силки Карло рассказала Business Insider: "Это решение представляет собой огромное расширение действия систем наблюдения и серьезную угрозу гражданским свободам в Великобритании".Она напомнила о предыдущем опыте внедрения систем распознавания лиц. Так, в 2017-м году 98% идентификаций личностей британцев с помощью камер оказались ошибочными. "В режиме реального времени распознавание лица - это опасный авторитарный инструмент наблюдения, который может кардинально изменить полицейскую деятельность в Великобритании. Представители общественности могут отслеживаться, распознаваться и идентифицироваться - или ошибочно идентифицироваться - везде, куда они идут, - говорила тогда Силки Карло. - Мы видим, что простых людей просят предъявить удостоверение личности, чтобы доказать свою невиновность, поскольку полиция ошибочно идентифицирует тысячи невинных граждан в качестве преступников. Глубоко беспокоит и недемократично то, что полиция использует технологию, которая почти полностью неточна, и это создает большой риск для наших свобод".Лондонская полиция использовала технологию идентифицирования лиц на карнавале Ноттинг-Хилл 2017 года. Показания системы оказались ошибочными в 98% случаев, когда срабатывал сигнал о том, что она заметила подозреваемого, якобы находящегося в полицейской базе данных. Система устроена так, что при распознавании такого лица, автоматически передает сигнал в удаленном доступе на пульт дежурного в ближайшее отделение полиции.Правоохранителям Южного Уэльса британским министерством внутренних дел была выделена сумма в размере 2,1 миллионов фунтов стерлингов для тестирования технологии, но она показала ошибочный результат в 91% случаев. Она также была использована на концертах в Кардиффе, шоу Лиама Галлахера, и других представлениях, когда большинство выводов системы также оказались неточными.Впрочем, крайне маловероятно, что попытки полиции использовать систему распознавания лиц прекратятся, поскольку офицеры считают, что выгоды от нее "потенциально огромны": она, по их мнению, привнесет большой вклад в борьбе с преступностью - от поиска лиц, пропавших без вести до обнаружения подозреваемых в терроризме.Тем временем, в ЕС создали законопроект, запрещающий распознавание лиц в общественных местах. Еврокомиссия планирует запретить технологии распознавания лиц в общественных местах на следующие пять лет, пишет Reuters. Презентация этого документа состоится в феврале 2020 года. Члены Еврокомиссии отмечают, что он направлен на предотвращение нарушения прав граждан на конфиденциальность. Избежать запрета могут только исследовательские компании, а также организации, работающие в сфере обеспечения безопасности.Недавно генеральный директор компаний Google и Alphabet Сундар Пичаи на международной конференции по торговле в Брюсселе заявил, что прежде чем повсеместно вводить технологию распознавания лиц, ее должны тщательно изучить и оценить регуляторы. Пичаи считает технологию опасной, потому что ее можно потенциально использовать в «нехороших» целях. Поэтому, по его словам, Google решил ее не использовать до тех пор, пока регуляторы внимательно не изучат все риски и не разработают жесткие правила пользования.Среди лидеров в использовании технологии распознавания лиц Китай, отмечает Financial Times. Запад обвиняет Пекин в использовании новейшей технологии для слежки за уйгурами в Синьцзяне. Кроме полиции и других правоохранительных органов, этой технологией пользуется частный сектор в Великобритании, Индии, Бразилии, США и ряде других стран. Ритейловые сети, к примеру, часто используют ее в своих магазинах.Дождаться решения глобальных регуляторов призвали регулирующие организации Великобритании и Соединенных Штатов. Несколько американских городов (Сан-Франциско, Окленд) решили временно запретить общественным организациям использовать технологию распознавания лиц.