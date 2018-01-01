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      Лукашенко уточнил положение Белоруссии из-за спора вокруг поставок нефти и газа с Россией

      20:30Распечатать

      Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эмоциональной форме заявил о необходимости белорусских властей "защитить интересы государства и народа" с учетом текущих сложностей в переговорах по поставкам энергоносителей из РФ.

      В ходе рабочей поездки в Шкловский район 24 января Александр Лукашенко подверг критике излишне мягкую, по его мнению, позицию белорусских компаний, заявив о том, что они стали слишком "порядочные" и призвав к более жесткому отстаиванию интересов.

      Обращаясь к директору "Завода газетной бумаги" Юрию Луке и одновременно к министру энергетики Белоруссии Владимиру Семашко, Лукашенко посетовал на то, что Белоруссии диктуют свои условия другие страны и компании.

      "Смотрите за своей страной! Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Вы должны заниматься конкретным делом – у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило. А то мы производим продукты питания, девать некуда, по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда, деревообработка своя. У нас какие-то кроношпаны политику осуществляют, диктуют. Забудьте! "Кроношпан" должен рядом с ним стоять! Слишком "порядочные" в кавычках стали".


      Президент Белоруссии не впервые в резкой форме описывает ситуацию с белорусскими компаниями. В ходе поездки в Шкловский район в 2019 г. при посещении агрохолдинга "Купаловское" Александр Лукашенко сравнил условия содержания коров с концентрационным лагерем Освенцим в Польше, где гитлеровская Германия в ходе Второй мировой войны осуществляла массовые убийства евреев и военнопленных.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о том, что в Москве "с пониманием относятся к эмоциональным репликам" со стороны президента Белоруссии.

      Рубрики: Европа

      Метки: нефть, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Семашко

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