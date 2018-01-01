Лукашенко уточнил положение Белоруссии из-за спора вокруг поставок нефти и газа с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эмоциональной форме заявил о необходимости белорусских властей "защитить интересы государства и народа" с учетом текущих сложностей в переговорах по поставкам энергоносителей из РФ.

"Смотрите за своей страной! Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Вы должны заниматься конкретным делом – у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило. А то мы производим продукты питания, девать некуда, по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда, деревообработка своя. У нас какие-то кроношпаны политику осуществляют, диктуют. Забудьте! "Кроношпан" должен рядом с ним стоять! Слишком "порядочные" в кавычках стали".