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      В Багдаде прошла масштабная акция протеста против присутствия войск США в Ираке

      24.01 22:56Распечатать

      Фото: Murtaja Lateef/EPA-EFE

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста в Багдаде после призыва влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра к гражданам Ирака противостоять оккупации страны американскими войсками.

      В рамках акции протеста на центральных улицах столицы Ирака собравшиеся скандировали антиамериканские лозунги, а также демонстрировали транспаранты, призывая США вывести войска "или готовить гробы для американских солдат". Многие плакаты и транспаранты содержали оскорбительные изображения как американских солдат, так и президента США Дональда Трампа.

      Помимо большого количества флагов Ирака, довольно существенная часть собравшихся также пришла на акцию протеста в белых халатах и шарфах, подразумевая готовность к силовому противодействию дальнейшему присутствию войск США в Ираке.

      Новое обострение негативных настроений в Ираке по отношению к США произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в начале января 2020 г.

      Фото: Murtaja Lateef/EPA-EFE

      Президент Ирака Бархам Салех, встретившийся до этого в рамках Давосского форума с Дональдом Трампом, опубликовал на своей странице в соцсетях фото акции протеста, заявив при этом, что "иракцы настаивают на суверенном государстве, которое свободно от вмешательства и диктата из-за рубежа".

      Западные СМИ оценили количество участников акции протеста в 200-250 тыс. человек. По другим оценкам, только по одной из улиц Багдада прошли около 600 тыс. человек.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, акция протеста, Ирак

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