США отстают от Китая в экономической экспансии Центральной Азии

Некоторые называют сегодняшние американо-китайские отношения "новой холодной войной". Это неверная характеристика, так как у Соединенных Штатов и Советского Союза почти не было взаимной торговли: они имели незначительное международное сотрудничество и ограниченные личные контакты.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Взаимоотношения США и Китая принципиально иные: они определяются экономической взаимозависимостью и экспансивными отношениями. Но игнорировать усиливающуюся конкуренцию между ними было бы наивно. В то время как сегодня все еще существует ключевой элемент конфликта сверхдержав XX века, а именно геостратегическое соперничество, конкуренция XXI века - это также состязательность в торговле, экономике, технологиях и инвестициях.Жесткая конкуренция США и Поднебесной наблюдается повсюду, от американских соевых ферм до европейских телекоммуникационных сетей нового поколения. Однако мало кто из американских политиков обращает внимание на развивающиеся рынки, чего не скажешь о Пекине. Центральная Азия - наглядная иллюстрация применения Китаем стратегии сверхдержавы XXI века, считает The National Interest.Китайская программа "Один пояс – один путь" стоимостью в $2 трлн - экономическая попытка переосмыслить Великий Шелковый путь, соединив азиатские и европейские рынки. В проекте по строительству сухопутного моста из Китая в Атлантику ключевую роль играют бывшие советские центральноазиатские республики. Эпицентром инициативы является Казахстан. Крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, обладает жизненно необходимыми для китайской экономики углеводородами и другими полезными ископаемыми.В то время как товарооборот Китая с Казахстаном в 2018 г. составил $12 млрд, объем торговли США с бывшей советской республикой не превысил $2 млрд. Общий товарооборот Китая со всеми государствами Центральной Азии в 2019 г. достиг $22 млрд, что на $3 млрд больше, чем в 2016 г.Пекин, безусловно, имеет преимущество из-за своей географической близости к евразийским соседям, но в сегодняшнем глобализированном мире расстояние уже не является убедительным оправданием небольшой экономической вовлеченности Вашингтона в регионе.Одним из механизмов увеличения финансовой и дипломатической интеграции с экономиками Центральной Азии стал базирующийся в столице Казахстана Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА, Astana International Financial Centre, AIFC).Открытый 5 июля 2018 г. МФЦА - финансовый хаб, который должен стать партнером для компаний, стремящихся вести бизнес в Казахстане и Центральной Азии. Сегодня с этим финансовым центром работают около 235 компаний, а их общие инвестиции за первое полугодие 2019 г. достигли $2 млрд.Отчасти этот прогресс стал возможен благодаря Казахстанской фондовой бирже (KASE) - ключевой торговой площадке МФЦА. С помощью биржи происходит приватизация государственных предприятий по добыче природных ресурсов, как, например, уранового гиганта "Казатомпрома". Ожидается, что в ближайшее время национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" планирует провести в KASE первичное публичное размещение акций на $6,5 млрд.МФЦА надеется открыть рынок капитала Казахстана для инвесторов с Востока и Запада, привлечь международные инвестиции, увеличить инновации в области финтеха, приватизировать государственные активы страны и способствовать финансовой интеграции. Неудивительно, что Китай - одна из стран-партнеров новой организации. По мнению экспертов, финансовые компании США должны расширить свое участие, если надеются быть конкурентоспособными в Центральной Азии.Конечно, у МФЦА есть и свои вызовы: ему приходится конкурировать с хорошо зарекомендовавшими себя международными финансовыми центрами мира. Но МФЦА - перспективный проект, который способен с участием Китая превратить Казахстан в нового регионального лидера.