У большинства политических волнений одна основная причина - растущее неравенство

Народные протесты, вспыхнувшие в 2019 г. и до сих пор гремящие от Франции и Испании в Европе до Гонконга и Индии в Азии, от Чили, Колумбии и Боливии в Латинской Америке до Ливана, Ирана и Ирака на Ближнем Востоке, заставляют недоумевать аналитиков. Это обширные процессы, и на первый взгляд у них нет объединяющего знакового момента, такого как падение Берлинской стены. Тем не менее основная причина для всех этих протестов все же есть: ярость тех, страдает от сильного неравенства, порожденного глобальным капитализмом.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Например, Ливан. В октябре там вспыхнули демонстрации, после того как правительство решило обложить налогом звонки, которые производятся через WhatsApp и другие интернет-сервисы. Однако акции быстро переросли в более широкие протесты против высокого уровня безработицы, коррупции и неспособности правительства предоставлять основные услуги населению.Согласно базе данных о мировом неравенстве самый обеспеченный 1% населения Ливана получает около 25% дохода страны. По данным Forbes, состояние 6 ливанских миллиардеров составляет $11 млрд. Трое из этих миллиардеров - сыновья Рафика Харири, который разбогател в сфере строительства и дважды занимал пост премьер-министра Ливана, после чего был убит в 2005 г. Протестующие утверждали, что избалованная элита, а не рабочий класс, должна отвечать за экономические проблемы страны.В Чили катализатором протестов стал рост тарифов на метро. Недовольство народных масс застало многих наблюдателей врасплох, поскольку Чили пережила годы устойчивого роста и здесь хорошая система управления. Чили с доходом на душу населения в размере $15 800 является членом Организации экономического сотрудничества и развития для процветающих стран. Тем не менее из 36 членов ОЭСР в Чили один из самых высоких уровней неравенства. В ее экономике доминирует группа влиятельных олигархов, в том числе ее нынешний президент Себастьян Пиньера, чье состояние - $2,8 млрд. Несмотря на богатство страны, работающим чилийцам приходится сталкиваться с растущими расходами на коммунальные услуги, стагнацией заработной платы и мизерными пенсиями.В Гонконге протестующие за месяцы демонстраций ставили одну главную цель: противодействовать посягательствам Китая на автономию города и демократические институты. Однако протесты стали крайне агрессивными, они продолжались довольно долго, что отражает глубокое раздражение населения огромной стоимостью жизни в регионе. По некоторым данным, Гонконг — самый дорогой город в мире: арендная плата за квартиры здесь в 2 раза выше, чем в Лондоне и Нью-Йорке. Это город с самым высоким уровнем неравенства в мире: здесь живет 93 миллиардера, общее состояние которых насчитывает $300 млрд, при этом каждый пятый житель находится в бедности.По подсчетам Oxfam, у 26 богатейших человек столько же богатства, сколько у 3,8 млрд беднейших людей мира. В США объем богатства 3 самых богатых людей равен объему благосостояния 160 млн человек. И политические последствия все еще дают о себе знать. Не только нынешний раунд уличных протестов, но и такие потрясения, как Brexit, Трамп, движение "Желтых жилетов" во Франции и популистские правительства в Венгрии, Польше и Италии — все они начались с финансового краха, который был вызван падением Lehman Brothers в сентябре 2008 г. и после которого начался худший в мире экономический спад с 1929 г. Только в США Великая рецессия привела к тому, что с 2003 по 2013 гг. чистое благосостояние типичного домохозяйства с поправкой на инфляцию упало на 36% с $87 992 до $56 335, в то время как личный капитал состоятельных домохозяйств вырос на 14%. Особенно пострадали работники, не имеющие высшего образования и американцы с низким доходом.Кроме того, крах 2008 г. лишил блеска мировой капитализм. Так же как война в Ираке подорвала авторитет внешнеполитического ведомства США, финансовый кризис дискредитировал банкиров, управляющих активами, рейтинговые агентства и регуляторы, которые были ответственны за управление мировой экономикой. Этот ущерб усугублялся решением правительства провести бэйлаут Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo, которые и спровоцировали этот кризис.В недавней статье New York Times о растущем мировом статусе Владимира Путина бывший кремлевский советник Глеб Павловский попытался объяснить, почему Путин отказался от прежних стремлений присоединиться к западной семье стран и отдал предпочтение нынешнему типу авторитарного национализма."Решающим моментом стал финансовый кризис 2008 года. До этого Путин видел в Америке главного управляющего мировой экономикой. Внезапно оказалось, что это не так. Сейчас стираются все старые нормы, и Россия создает собственные нормы", - сказал Павловский.Многие члены либерального истеблишмента в Америке не смирились со слабеющей привлекательностью модели свободного рынка. Они отвергают популизм, считая его некой экзогенной болезнью, которую можно излечить, воззвав к разуму и фактам. Они не признают его симптоматическим ответом на систему, которая не смогла удовлетворить основные потребности многих людей.В недавнем эссе Financial Times, отражающем направление грядущего десятилетия, Стивен Пинкер приветствовал недавние драматические достижения человечества - достижения в науке и медицине, распространение демократии и прав человека, распространение свободной торговли и экологическое регулирование. Он назвал авторитарный популизм преходящим феноменом, поскольку его поддерживают в основном "прослойки сельского, менее образованного населения, этнического большинства и пожилых людей: все они испытывают демографический спад".Другими словами, маргинализированные слои населения вымрут, поэтому о них не нужно беспокоиться. При этом Пинкер не упомянул о неравенстве, росте сверхбогатых и растущем недовольстве мировой экономикой, что привело к таким резким дисбалансам.Подобная забывчивость способствовала растущей отчужденности между леволиберальными политическими партиями и их традиционной рабочей базой — вот еще одна причина волнений. Борьба Демократической партии в таких давних цитаделях, как округ Макомб в Мичигане и округ Расин в Висконсине, недавнее падение Лейбористской партии на некогда надежном английском севере, крах социалистов во Франции - все это яркий пример того, насколько сильно социал-демократы сбились с пути.Нынешняя гонка среди кандидатов в президенты от Демократической партии — это соревнование за то, чтобы определить, какой кандидат убедительнее остальных объяснит сбои действующей системы и предложит наиболее привлекательную программу, чтобы их устранить. Если таких программ не появится, американцы тоже вскоре выйдут на улицы.