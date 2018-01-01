После выхода из ЕС Великобритания возьмет курс на Азию
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Биржевой рынок зерна: в чем преимущество американских аграриев над российскими?
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В Багдаде прошла масштабная акция протеста против присутствия войск США в Ираке
24.01 22:56
У большинства политических волнений одна основная причина - растущее неравенство
24.01 21:56
США отстают от Китая в экономической экспансии Центральной Азии
24.01 21:13
Лукашенко уточнил положение Белоруссии из-за спора вокруг поставок нефти и газа с Россией
24.01 20:30
Страны договорились о создании временного механизма урегулирования споров в ВТО
24.01 19:41
Британская полиция будет сканировать прохожих. Правозащитники негодуют
24.01 19:39
Обвал нефти не в силах остановить рубль
24.01 17:57
Топ-5 лучших бюджетных аналогов флагманских смартфонов
24.01 17:42
Правительство разрешило "НОВАТЭКу" построить 10 газовозов на зарубежных верфях
24.01 17:40
Минфин допустил новый вариант уплаты налога за снятие накопленной пенсии
24.01 17:23
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24.01 16:36
Goldman Sachs может отказать в организации IPO компаниям, в правлениях которых нет женщин
24.01 16:19
Прибыль "Россетей" по МСФО составила в 2019 году 125 млрд рублей
24.01 16:12
Дворкович считает, что Россия может занять серьезную нишу на мировом рынке систем для "умных" городов
24.01 15:43
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом
24.01 15:31
Мужайтесь, заграница вам поможет: США, Саудовская Аравия и ОАЭ поставят Белоруссии много нефти. Но по мировым ценам
24.01 15:00
Лукашенко заявил, что Минск может ответить на закрытие российского рынка продуктов питания
24.01 14:54
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24.01 14:36
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Пока ЕЦБ проводит "аудит" своей денежно-кредитной политики, рынок скупает активы
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Финансовый аналитик ООО «Грейн Сервис» Гутыря Дмитрий
Рубрики: Товарные рынки, АПК
Метки: Россия, зерно, продовольствие, биржа, товарная биржа, Гутыря Дмитрий
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