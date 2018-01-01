Прогноз: рубль прикинет, стартует ли новый Кабмин с “громадья” расходов

Пока рубль сохраняет надежду на улучшение внутренней конъюнктуры, связанной с приходом нового правительства РФ. При этом ряд экспертов уже выдвинули на передний план вопрос увеличения расходов, которое, по идее, должно определять планов громадье.

Типовая засада

Главный шок этой недели: коронавирус из Китая ударил по мировым фондовым индексам. Почему даже самых стойких игроков скоро накроет волна паники.

Процентная ставка ЦБ Ирана: 1996 - 2020 гг.

Атипичная зараза

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Нацпроекты, направленные на экономический рост России

Нетипичная задача

Динамика мирового ВВП и ВВП России: 2000 - 2024 гг.

Глава Минфина и первый вице - премьер Антон Силуанов оценил расходы на поручения президента. По его словам, введение всех объявленных социальных мер обойдётся в 400 - 450 млрд рублей дополнительных расходов для федерального бюджета на 2020 год.

Наталья Приходко

Москва, 25 января - "Вести.Экономика"Несмотря на определенные позитивные ожидания, обусловленные формированием нового правительства РФ, рубль в последние дни в большей мере был подвержен воздействию опасений, связанных с угрозой эпидемии коронавируса в Китае. На таком фоне начавшие неделю выше уровня $65 за баррель, к концу ее нефтяные цены опустились ниже $62. В таких обстоятельствах в пятницу к 17:03 мск российская валюта регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на отметке 61,8 руб./$ при цене на нефть Brent $61,43 за баррель против аналогичных показателей 61,48 руб./$ и $65,08 неделей ранее.“На следующей неделе предполагается диапазон 62,0-62,5 руб. /$. В течение февраля ожидается движение рубля в диапазоне 62,0-63,0 руб./$, а в целом в первом квартале – 62,0-64,0 руб./$”. – сообщил главный экономист ING по России Дмитрий Долгин.При этом он по-прежнему прогнозирует снижение курса рубля в 2020 г. Хотя недавние кадровые перестановки в российском правительстве сигнализируют о вероятности структурных реформ. Однако укрепление фундаментальных основ платежного баланса в России вряд ли произойдет в ближайшее время. Как ожидается, в 2020 г. текущий счет будет подорван ростом импорта и стагнацией нетопливного экспорта, около 100% которого, вероятно, будет стерилизовано покупками валюты в рамках “бюджетного правила”. В этих условиях масштабы предполагаемого притока в ОФЗ, вряд ли, помогут обеспечить сильные рублевые показатели второй год подряд. Причем, наряду со снижением курса рубля, во втором-третьем кварталах возможно резкое ослабление текущего счета при USD/RUB на уровне 66.0 в качестве цели на конец года. Хотя не исключено и более скромное обесценение национальной валюты. На это указывает возможное смягчение “бюджетного правила”, вследствие которого снизился бы объем ежегодных валютных покупок на $5-10 млрд и повысились бы прогнозные уровни национальной валюты на 1-2 руб./$. Также может сказаться сохранение высокого аппетита к риску и отсутствие ухудшения санкционного контекста, определил Долгин.Хотя российский рубль вряд ли сможет повторить результат 2019 г., который он завершил лучше всех остальных более или менее ликвидных валют мира, все же нет причин опасаться серьезного ослабления, по своему определил новую “засаду“ главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Разве что, продолжил он, в мире грянет сильный экономический спад, который одновременно обвалит цены на нефть и вызовет мощную волну консолидации в рисковых активах. “Пока же начало 2020 г. отмечено высоким уровнем геополитической напряженности, и наши прогнозы цен на нефть в этом году выше консенсусных. Однако возможны колебания, если прогноз мирового экономического роста существенно не улучшится, а риск рецессии в США ударит по рынкам активов. Отсюда вытекает курсовой прогноз на уровне 60-65 руб./$”. – рассказал Харди. По его словам, большие значения будут более вероятны, чем меньшие, также потому, что если рубль продолжит укрепляться, то Банк России наверняка ускорит сокращение ключевой ставки.Напомним, в декабре 2019 г. Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 6,25%. Следующее заседание регулятора намечено на 7 февраля. И если в конце прошлого года многие аналитики считали вероятность продолжения цикла снижения планки высокой, то сейчас по данному поводу мнения расходятся.Как предположил Джон Харди, ЦБ РФ и в этом году с удовольствием продолжит курс на снижение (при условии, что рубль будет относительно стабильным), чтобы поддержать довольно вялую российскую экономику. Она, впрочем, может несколько оживиться в течение года, благодаря росту цен на нефть, при том, что сильный рубль снимает проблему инфляции. “Но я бы удивился снижению ставки за 2020 г. более, чем на 50-75 б. п. (при базовом прогнозном значении - 5,50% к концу года). Думаю, что из-за рынков волатильных активов, страхов рецессии в США и длительной слабости на других рынках российский ЦБ вряд ли захочет сигнализировать о смягчении монетарной политики, снижая ставку ниже уровня 5,50%”. – оговорил главный валютный стратег Saxo Bank.Впрочем, хотя текущий год открылся геополитическим обострением – на фоне обмена ракетными ударами между США и Ираном в начале января – пока упомянутые внешние риски, вроде тех же страхов из-за рецессии в США, обострившихся вследствие торговых войн, не выглядят излишне пугающими. Многие аналитики готовы согласиться с тем, что в нынешнем предвыборном году президент США Дональд Трамп не допустит спада в американской экономике. Тем не менее, уже и генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на международном экономическом форуме в Давосе, что подписанная 15 января первая торговой сделки между США и Китаем не решает ключевых проблем двух экономик. При этом в череде глобальных рисков, грозящих замедлением мировой экономики, на передний план неожиданно вышли опасения, связанные с быстрым распространением в Китае и далее в ряде других государств нового типа коронавируса. В результате вспышки пневмонии, изначально связанной с рынком морепродуктов в 11-миллионом китайском городе Ухане, по последним данным, общее число зараженных превысило 830 человек, 26 пациентов скончались. В связи с этим Пекин предпринял беспрецедентные меры безопасности, в частности, “закрыв“ ряд городов, включая Ухань. Но учитывая связанные с лунным Новым годом массовые перемещения жителей КНР, эксперты предупреждают о возможности дальнейшего распространения эпидемии, способной перекрыть негативные последствия вспышки атипичной пневмонии в КНР в 2003-2004 гг., которая также сопровождалась резким сокращением авиасообщения и снижением цен на топливо.В 2020 г. китайский Новый год продлится с 25 января по 11 февраля, и очевидно, тема “заразности“ нового коронавируса в ближайшие недели останется актуальной также для всех прочих рынков, в том числе в соседней России. При этом в РФ сейчас также много говорят о перспективах новой правительственной команды, представленной президентом Владимиром Путиным в начале этой недели, профессиональный состав которой эксперты оценили достаточно высоко. И на первый план в сопутствующих рассуждениях неожиданно выдвинулась задача увеличения расходов, призванного послужить залогом экономического развития и обеспечения макростабильности.Так, с учетом новых экономических инициатив и рыночной реальности, Дмитрий Долгин указал на растущую вероятность смягчения “бюджетного правила” (с повышением пороговой цены на нефть сверх обычных 2% в год) в ближайшее время. Чем выше окажется соответствующая планка, тем большую долю топливных доходов будет разрешено использовать для финансирования текущих расходов, и, следовательно, тем меньше станут рыночные покупки валюты для суверенного фонда благосостояния. К такому решению правительство могло бы подтолкнуть увеличение плана расходов на 400-500 млрд руб. в 2020 г. на реализацию новые социальных инициатив, заявленных президентом в послании Федеральному собранию на прошлой неделе. Кроме того, вероятно недополучение доходов от продажи нефти, обусловленное тем, что фактический курс рубля оказался выше заложенного в бюджет. “По нашим оценкам, если в 2020 г. доллар США останется в текущем диапазоне 61-62 руб., а не снизится до 65,7, то бюджет недополучит 500-600 млрд руб. годовых доходов”.- конкретизировал главный экономист ING по России.“Технически изменить бюджетное правило возможно. И как мы понимаем, у нового правительства может возникнуть соблазн нарастить расходы. Но именно от этого его хотелось бы предостеречь!”, - заметил главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. Как он уточнил, увеличение объемов расходов, наряду с прочим, должно соответствовать наличию резервных производственных мощностей. С тем, чтобы выделенные средства могли быть освоены на практике и не привели к повышению инфляционных рисков. К слову, и осуществление нацпроектов, с которыми многие связывают надежды на активизацию экономического развития, пока не обещает существенного эффекта: возможного в случае, если бы предполагаемые в 2 трл руб. поступили в экономику в виде прямых иностранных инвестиций. Но эту сумму предусматривается обеспечить за счет увеличения госрасходов при уменьшении доли частного сектора, подчеркнул Девятов. По его мнению, новое правительство также не сможет добиться экономического прорыва, пока не предпримет практических шагов, в частности, по реформированию судебной системы и защите прав собственности, о чем много говорилось в последние годы. Пока же на текущий год главный экономист банка "Уралсиб" заложил достаточно низкий показатель темпов роста ВВП на уровне 0,7%, что обусловлено также негативом от замедления мировой экономики из-за торговых войн.Как отметили наблюдатели, с возможным изменением схем финансирования новое правительство, видимо, определится к 20 февраля: к этому сроку премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил финансово-экономическому блоку во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым подготовить поправки к нацпроектам и бюджету на 2020-2022 гг. Причем упоминалось, что данную задачу можно решить за счет смягчения “бюджетного правила” или же перераспределения расходов при сохранении жестких бюджетных рамок.Но, так или иначе, телегу не следует ставить впереди лошади. Очевидно, что масштаб расходов, вкупе с изменением сопутствующих схем финансирования, должен определяться планов громадьем. То есть, теми перспективными программами, на выполнении которых правительство решит сосредоточиться на конкретном этапе – с учетом необходимого выстраивания эффективных прозрачных управленческих цепочек и налаживания успешного взаимодействия с бизнесом, а также текущих рыночных реалий и наличия надлежащих ресурсов.Тогда как “бюджетное правило“, разумеется, является лишь инструментом, действие которого нужно скорректировать, если оно мешает нормальному экономическому развитию. Но изначально ситуацию важно просчитать таким образом, чтобы повышенные расходные средства не сгинули в карманах неких шустрых ребят, а поспособствовали бы росту экономики страны и доходов населения, также служащих залогом устойчивой динамики развития. Чтобы, не вышло, как с известной дорогой к аэропорту в Перми, построенной в 2013-2015 гг. за 1,8 млрд руб. – непомерную, и по российским меркам, сумму, так что тогдашний глава краевого минтранса оказался под следствием. К тому же дорога вышла настолько извилистой, что водители ругались, а местные журналисты сетовали, мол, извилины – хороши для мозга, а для дороги не всегда. В итоге злополучный 18-километровый участок выпрямили уже в пору губернаторства Максима Решетникова (ныне возглавившего федеральное Минэкономразвития), и это обошлось еще в 290 млн руб.