При каких условиях капитализация Apple может пробить уровень $2 трлн?

Аналитик компании Wedbush Securities Дэн Айвс повысил целевую оценку по акциям Apple до $400. Долгосрочный рост продаж iPhone и продолжающееся расширение бизнеса услуг Apple может подтолкнуть капитализацию технологического гиганта к капитализации в $2 трлн к концу 2021 г., считает эксперт.

Москва, 25 января - "Вести.Экономика".К концу 2021 г. капитализация Apple может подняться до $2 трлн, предсказывает аналитик Wedbush Дэн Айвс. Стоимость технической гиганта уже поднялась почти на 10% в годовом исчислении после роста на 86% в 2019 г., но Айвс видит, что в ближайшие несколько лет акции компании будут расти в связи с появлением iPhone с поддержкой 5G и растущим сервисным бизнесом. В своей недавней заметке аналитик установил новую целевую оценку акций Apple, подняв ее с $350 до $400 за акцию."Несмотря на то что за последний год и в 2020 г. акции переживают рост, мы продолжаем считать, что обязательно нужно держать акции Apple в своем инвестиционном портфеле, в течение следующих 12-18 месяцев нас ждет начало преобразующего суперцикла 5G", - написал Айвс.Компания Apple рассчитывает выпустить все 5G-модели смартфонов iPhone до конца 2020 г. Поставки устройств с поддержкой диапазона ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz) и миллиметрового диапазона (mmWave) должны начаться в конце III или в начале IV кварталов. По словам аналитика Мин-Чи Куо, разработка 5G-моделей iPhone идет по плану. Новинки должны быть представлены на традиционной сентябрьской презентации Apple.Ранее Куо рассказал, что на первых порах модели iPhone с поддержкой mmWave будут доступны в пяти странах — США, Канаде, Японии, Южной Корее и Великобритании. Также аналитик отметил, что Apple может отключить 5G в странах, которые еще не имеют соответствующих сервисов или имеют малое покрытие 5G.Другой известный аналитик по продукции Apple - Го Минхао - подтвердил, что в текущем году Apple выпустит 5 новых iPhone. Эти устройства будут иметь интегрированные радиочастотные модули 5G NR в миллиметровом диапазоне и менее 6 ГГц. Прогноз по отличиям между смартфонами не изменился с прошлого раза: это 4,7-дюймовая ЖК-модель, 5,4-дюймовая, 6,1-дюймовая (задняя двойная камера), 6,1-дюймовая (задняя тройная камера) и 6,7-дюймовая версии.Миллиметровые волны обеспечат высокую скорость передачи данных, тогда как диапазон до 6 ГГц требуется для более стабильной сотовой связи и широкого покрытия. В своем модеме 5G с поддержкой миллиметрового диапазона Apple будет использовать как стандартный диапазон Sub-6 ГГц, так и Sub-6 ГГц+. Смартфоны с поддержкой 5G будут выпущены в конце III или в начале IV кварталов 2020 г.В связи с добавлением поддержки технологий связи Sub-6 ГГц и mmWave Го Минхао ожидает, что поставки iPhone 2020 составят 80-85 млн устройств в текущем году. Это больше чем 75 млн устройств для серии iPhone 11 в 2019 г. Ожидается, что стоимость моделей с поддержкой 5G вырастет на $140 из-за нового модема и корпуса.Ожидается, что акции Apple вырастут на фоне объявления результатов за IV квартал на следующей неделе. Стабильные продажи iPhone 11 и взрывная популярность наушников AirPods должны помочь Apple превзойти ежеквартальные оценки и потенциально поднять свой мартовский прогноз.Айвс также считает, что предстоящий модельный ряд телефонов станет "основным катализатором роста" продаж iPhone в США и Китае. Сотни миллионов продаж iPhone в 2020 г. установят новый тренд в доходах от продажи смартфонов и могут даже подтолкнуть Apple к более высоким рекордам, пишет Айвз.Продажи iPhone составляли более половины дохода Apple в течение многих лет, но замедление роста для флагманского продукта привело к тому, что компания инвестировала больше средств в развитие своего бизнеса услуг. Подписка на продукты, включая Apple Music, Apple TV + и iCloud, помогли компенсировать спад продаж телефонов в последние кварталы, и Айвс считает, что именно смартфоны с 5G подтолкнут прибыль корпорации в сегменте мобильных устройств.Apple, в настоящее время оценивается в $1,4 трлн, находясь в компании Microsoft, Alphabet и Saudi Aramco, оценка которых также превышает $1 трлн. Aramco стала первой компанией, которая пробила отметку $2 трлн капитализации в декабре после проведения рекордного по своим размерам IPO, но с тех пор ее цена акций опустилась ниже исторического уровня.Айвс был не единственным аналитиком, который поднял свою целевую оценку акций Apple. Аналитик Rosenblatt Securities Дзюн Жанг придерживается менее оптимистичного взгляда, но также увеличил 12-месячную целевую цену со $150 до $250. Ожидания относительно 5G-обновлений "слишком высоки", но сейчас средняя цена продажи телефонов падает, пишет аналитик. Пока в отношении бумаг Apple 27 рекомендаций аналитиков "покупать", 14 рекомендаций "держать" и семь "продавать" с консенсусной ценой $300,78 согласно данным Bloomberg.