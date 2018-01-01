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      Готов ли рубль покончить с укреплением?

      11:25Распечатать

      Москва, 26 января - "Вести.Экономика". Российская валюта, начавшая год довольно сильным укреплением, возможно, готовит почву для обратного движения.

      Уже на этой неделе рубль может начать сдавать позиции, хотя пока серьезных поводов для этого, на первый взгляд, не так много. Прежде всего, конечно, стоит обратить внимание на динамику цен на нефть.

      Стоимость барреля смеси Brent опустилась уже в районе $60, и это при том, что буквально пару недель назад достигали $72.

      Еще одним тревожным сигналом для рубля может служить коррекция на фондовом рынке, причем как на российском, так и на глобальном.

      Сам рубль пока выглядит уверенно, валюта игнорирует весь внешний негатив, однако у рубля есть свойство догонять общую тенденцию. Отметим также, что рубль в последние годы стал трендовой валютой: как только начинается какое-то направленное движение, оно так и продолжается какое-то время - без оглядки на другие факторы.

      Можно предположить, что в ближайшее время российская валюта начнет догонять нефтяной рынок. К тому же, если коррекция на глобальном рынке продолжится, то спекулянты начнут массово закрывать позиции на российском рынке.

      Впрочем, если посмотреть отчет Московской биржи по открытым позициям на срочном рынке, то пока значительный перевес сохраняется на стороне тех, кто ставит на укрепление рубля.

      С другой стороны, ничего не мешает по ходу движения изменить расклад сил.

      Рубрики: Валютный рынок, Настоящее

      Метки: валюта, нефть, рубль, рынки, валютный рынок, Московская биржа

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