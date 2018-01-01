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      Boeing 777Х впервые поднялся в воздух

      03:05Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика" Новый лайнер является крупнейшим в мире двухмоторным реактивным самолетом. Из-за проблем с 737 МАХ сертификация этого воздушного судна может затянуться.

      Фото: Boeing

      Первый испытательный полет Boeing 777Х прошел 25 января: лайнер вылетел из Эверетта, штат Вашингтон, и приземлился через 4 часа на летном поле компании в Сиэтле. Таким образом, стартовала программа сертификационных испытаний новинки от американского авиапроизводителя. Ожидается, что они продлятся как минимум в течение этого года: теперь продукции Boeing будет уделяться повышенное внимание из-за скандалов с предыдущим бестселлером компании 737 МАХ. Тем не менее, Boeing планирует начать первые поставки лайнера покупателям в 2021 году.

      Как подчеркнул Стэн Дил, руководящий подразделением коммерческих самолетов, с помощью новинки компания хочет “вернуть доверие общественности”, показать, что “мы знаем, что делаем, и знаем, как создавать безопасные самолеты”.

      Boeing планировала начать испытания лайнера раньше, однако в июле 2019 года было решено перенести старт на начало 2020 года из-за задержек, связанных с двигателем GE9X, который выпускает GE. Это крупнейшая в мире силовая установка, диаметр ее вентилятора составляет 3,4 метра, а воздухозаборника - 4,5 метра.. В 2018 во время испытаний в ее конструкции были обнаружены недочеты, однако в ноябре 2019 года GE Aviation сообщила о том, что все недостатки исправлены и двигатель готов к эксплуатации.

      Boeing 777Х - самый большой двухдвигательный реактивный самолет, когда-либо создававшийся в мире. Размах его крыльев - почти 65 метров. При этом концы крыльев - складные, что позволяет “вписываться” в пространство различных аэропортов. Новинка длиннее легендарного Dreamliner, уходящего с рынка. Как сообщается на сайте компании, длина самой крупной версии 777Х составит почти 77 метров. Он сможет перевозить до 426 пассажиров.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, сертификация, испытания, испытательные полеты, 777X, крупнейший реактивный самолет, GE9X

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