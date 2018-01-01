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      Коронавирус атаковал китайскую экономику

      03:07Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика" Власти страны признали, что вспышка заболевания уже негативно сказывается на транспортной сфере.

      Фото: YUAN ZHENG/ EPA-EFE

      Китайские власти признают, что вспышка коронавируса становится не только социальной, но и экономической проблемой, сообщает CNBC. Непосредственное влияние стремительно распространяющегося заболевания, уже отчетливо видно на примере упавшего пассажиропотока. Несмотря на то, что в Китае самом разгаре празднование лунного Нового года, многие граждане предпочитают остаться дома, вместо того, чтобы посещать какие-либо мероприятия и ехать в гости, хотя семейные встречи, когда близкие съезжаются со всех концов страны, чтобы вместе отметить праздник - одна из основных традиций.

      Как сообщил замминистра транспорта Лю Сяомин, общий объем поездок 25 января, в первый день лунного Нового года, упал на 28,8% по сравнению с прошлым годом. При этом падение в секторе гражданских авиаперевозок составило 41,6%, в железнодорожных перевозках - 41,5%. Автобусные и автомобильные поездки сократились на 25%.

      Потенциально ситуация еще будет ухудшаться: 26 января Железные дороги Китая заявили о том, что с начала февраля временно отменят несколько маршрутов скоростных поездов, в том числе и до Шанхая.

      Кроме того, как сообщил замминистра промышленности Ван Цзянпин, в стране уже наблюдается нехватка медикаментов, а также костюмов биозащиты и элементарных индивидуальных масок. По словам Вана в том же Ухане нужно не меньше 100 тыс. костюмов ежедневно, однако существующие производственные мощности обеспечивают выпуск лишь нескольких десятков тысяч единиц.

      Накануне китайский Минфин сообщил о том, что в общей сложности власти выделили 11,2 млрд юаней ($1,6 млрд) на закупку медицинского оборудования, медобслуживание и другие статьи расходов, необходимых для борьбы с эпидемией.

      Удар по ВВП

      Как сообщает Forbes, в Barclays Capital уже подсчитали, что вспышка заболевания приведет к снижению в первом квартале этого года китайского ВВП примерно на 0,2% из-за снижения пассажиропотоков и потребительских расходов.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, снижение розничных расходов первой ощутила на себе китайская киноиндустрия: на первый день Весеннего фестиваля было запланировано 7 кинопремьер. Однако если в прошлые годы кассовые сборы приближались к 6 млрд юаней, то в этом году предварительно было куплено в 5 раз меньше билетов. При этом инвесторы явно не надеялись, что в последующие дни разрыв сильно уменьшится - акции основных кинокомпаний КНР в преддверии праздников обрушились на 17-20%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, розничные продажи, пассажиропоток, медикаменты, коронавирус, костюмы биозащиты, Железные дороги Китая

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