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      Китай выходит в лидеры по экспорту оружия

      03:19Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика" По объему продаж Поднебесная уступает только США. Россия - на третьем месте.

      Фото: WU HONG/ EPA

      Второе место в тройке мировых лидеров по экспорту оружия принадлежит не России, а Китаю. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), ознакомившись с данными о продажах Китая за 2015-2017 годы.

      По итогам 2017 года в двадцатку из списка 100 крупнейших компаний мира, согласно информации, которой СИПРИ располагал на тот момент, вошли 11 американских, 6 западноевропейских и 3 российских компании. При этом продажи американских компаний из топ-100 достигали $226,6 млрд, российских - $37,7 млрд долларов, что обеспечило им второе место. Однако новые данные поднимают в первую двадцатку четырех основных китайских производителей с общим объемом продаж в $54,1 млрд. Причем 3 из 4 компаний находятся в десятке лидеров. Таким образом, Китай оказывается на втором месте в рейтинге, смещая Россию на третье.

      Источник: SIPRI

      “Крупнейшая из китайских компаний - Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC), объем продаж оружия которой составляет $20,1 млрд, становится шестой по величине в мире. Корпорация China North Industries Group Corporation (NORINCO), которая заняла бы восьмое место в Топ-100 с объемом продаж $17,2 млрд, фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем”, - отмечается в докладе организации.

      “В отличие от большинства других крупных мировых производителей оружия, китайские оружейные компании специализируются в основном на одном секторе производства оружия, например, AVIC производит в основном самолеты и авионику. Большинство же крупных некитайских компаний оружия производит широкий спектр продукции военного назначения в различных секторах - аэрокосмическом, наземных системах и судостроении в рамках одной компании”, - добавляют эксперты.

      Большая часть китайской военной промышленности приходится на 10 материнских компаний и 1 научно-исследовательский институт. В СИПРИ изучили деятельности 7 компаний, крупнейших в своих секторах: AVIC (самолеты и авионика), CASIC (ракеты и космическая техника), CETC (электроника и компоненты для военной техники, такие как радары и программное обеспечение), NORINCO и CSGC (ведущие производители наземной техники), CSIC и CSSC (главные судостроительные компании).

      Правда, достоверные финансовые данные оказались доступны лишь по AVIC, CETC, NORINCO и CSGC, представляющим три направления в производстве обычных вооружений - аэрокосмическое, электронное и наземной техники. Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC - на ее долю из общего национального объема приходится $20,1 млрд, так что компания размещается на 6 месте топ-100. NORINCO - крупнейший в мире производитель наземной техники. Объем ее продаж составляет $17,2 млрд.

      Рубрики: ВПК, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Россия, судостроение, NORINCO, самолеты, космическая техника, ракеты, SIPRI, производители оружия, СИПРИ, CSIC, CSSC, радары, CSGC, наземная техника, AVIC, CETC, CASIC, авионика

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