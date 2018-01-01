ФРС не поможет: коронавирус угрожает рынкам?

Вирусная угроза наносит удар: мировые рынки напуганы, инвесторы распродают свои активы, опасаясь негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Опасения небезосновательны. Власти Китая уже признали, что болезнь станет препятствием для экономического роста. В целях профилактики Пекин отменил массовые мероприятия и ограничил поездки десятков миллионов человек.По словам заместителя министра транспорта Лю Сяомина, общий объем перевозок в первый день Нового года по лунному календарю упал почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Авиа- и железнодорожные перевозки рухнули более чем на 40%.Кроме того, было объявлено об остановке нескольких маршрутов скоростных поездов, в том числе до Шанхая.Экономика Китая - наряду с США - является крупнейшей в мире, и ее замедление негативно скажется на росте глобального ВВП, который и так крайне невысок. Именно это и пугает инвесторов. Фьючерсы на американские индексы сегодня открылись снижением почти на процент, основные фондовые индикаторы Японии теряют около 2%.Валюта КНР также находится под давлением. Офшорный юань за последние 7 дней потерял к доллару почти 2%. Сегодня снижение составляет около полупроцента.Распродажи наблюдаются и на сырьевых площадках.Данные Нидерландского бюро анализа экономической политики (CPB) показали в пятницу, что объем мировой торговли продолжил снижаться в ноябре, это один из наиболее продолжительных периодов падения с момента окончания финансового кризиса.Впрочем, некоторые эксперты считают, что рынку просто был нужен повод для коррекции. Настроения участников торгов были экстремально "бычьими", и это не могло продолжаться бесконечно.В пятницу американский рынок упал почти на 1%, и это первое более или менее внятное снижение со 2 октября прошлого года.Дело в том, что с 1970 г. рынок в среднем за месяц падал на 1% каждые 9 торговых сессий. В данном случае мы видели слишком продолжительный период без коррекций, хотя, по историческим данным, должно было быть около 10 дней с падением на 1%.Конечно, не стоит забывать о том, что крупнейшие центробанки мира делают все, чтобы рынки не падали, и играть против них опасно, тем не менее глобальная экономика сталкивается с синхронизированным замедлением, а боеприпасы ЦБ для борьбы со следующей глобальной рецессией ограничены.Монетарные власти во всем мире за последние 12 месяцев снизили процентные ставки 80 раз, а за четыре месяца влили в финансовую систему $1 трлн.Но, как мы видели, ничего кроме роста фондовых индексов они не добились, а теперь и индексы находятся под угрозой достаточно сильного падения.