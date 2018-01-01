Нефтяное пике: почему коронавирус обвалил рынок углеводородов?

Новые сообщения о распространении коронавируса усилили давление на нефтяные цены. Котировки опустились до минимумов за несколько месяцев.

Главный шок этой недели - коронавирус из Китая ударил по мировым фондовым индексам. Почему даже самых стойких игроков скоро накроет волна паники?

Герман Греф "Деньги надо хранить в Сбербанке, и сегодня их можно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой. Меня спрашивают, в чем я храню деньги. У меня большая часть в рублях, но у меня есть деньги - часть накоплений в долларах, часть - в евро. Зависит все от объемов накоплений". "Деньги надо хранить в Сбербанке, и сегодня их можно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой. Меня спрашивают, в чем я храню деньги. У меня большая часть в рублях, но у меня есть деньги - часть накоплений в долларах, часть - в евро. Зависит все от объемов накоплений".

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Баррель смеси Brent в понедельник утром стоит уже дешевле $60, хотя еще буквально пару недель назад котировки были выше $70.Американская WTI торгуется ниже $53 за баррель - это минимумы с октября.Обвальное падение заставляет крупнейшие нефтедобывающие страны нервничать. В выходные Саудовская Аравия попыталась успокоить участников ОПЕК. Министр энергетики королевства Абдулазиз бен Салман заявил, что страна внимательно следит за развитием ситуации, но пока видит ограниченное влияние вируса на глобальный спрос на энергоресурсы.Таким образом, даже вербальной поддержки рынок нефти, по сути, так и не получил, точнее оставил ее без внимания. Действительно, пока реакция рынков носит в основном психологический характер. Тем не менее цены на нефть и другие активы стремительно снижаются, и это оказывает влияние на всю мировую экономику.Кроме того, дополнительный удар по рынку углеводородов нанесла Бразилия.Страна отказалась не только вступать в ОПЕК, но участвовать в соглашении по ограничению добычи, заявил в пятницу министр энергетики и горнорудной промышленности Бенито Альберке.Более того, у Бразилии совсем другая цель - наращивать производство нефти и газа и войти в пятерку мировых экспортеров энергоресурсов."Идея состоит в том, чтобы просто нарастить добычу и увеличить долю на международном рынке нефти и газа. Это не предполагает планов вступления в ОПЕК или в другие организации и группы производителей нефти и газа", - приводит слова Альбукерке агентство Bloomberg.Как долго продлится паника на рынках, пока сказать сложно. Тем не менее сейчас очевидно, что крупные игроки начали формировать нисходящий тренд. Кроме того, будет расти волатильность, и колебания в ближайшее время будут только усиливаться.С другой стороны, ситуация в мировой финансовой системе остается стабильной, центробанки активно накачивают ее ликвидностью, и пока поводов для масштабного финансового потрясения нет.Вирусные истории, аналогичные коронавирусу, появляются уже не первый раз, поэтому есть основания полагать, что рано или поздно угроза будет подавлена. Другой вопрос - как долго рынки будут находиться под влиянием этого фактора.К слову, российский рубль на этом фоне может начать дешеветь, и это падение с высокой долей вероятности может оказаться очень динамичным.Правда, глава Сбербанка Герман Греф призвал хранить деньги в рублях.Рубль с начала прошлого года демонстрирует выдающуюся динамику и вполне может укрепиться и после коррекции, если она все же состоится.