Революция Сальвини не удалась

Лидер "Лиги Севера" пытался спровоцировать кризис в коалиционном правительстве, выиграв выборы в Эмилии-Романье. Но, судя по экзит-полам, регион остался "левым".

Фото: MATTEO BAZZI/ EPA-EFE

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"По данным экзит-пола итальянской государственной вещательной компании RAI, на юге победа достанется представительнице правых сил – Джоли Сантелли, а на севере лидирует член правящей Демократической партии Стефано Боначчини, хотя и с небольшим отрывом от правых кандидатов. Он набрал от 47% до 51% голосов, опередив правую коалицию, возглавляемую сенатором Лиги Люсией Боргонцони, получившей 44%-48% голосов.Таким образом, попытка Маттео Сальвини спровоцировать кризис в коалиционном правительстве Италии через захват контроля над богатым левым регионом Эмилия-Романья, похоже, потерпела неудачу.На протяжении всей кампании Сальвини пытался превратить региональное голосование в Эмилии-Романье в общенациональный референдум по правящей коалиции “Движение пять звезд”, утверждая, что в случае победы правых станет очевидной необходимость проведения нового всеобщего голосования.Опросы показывали, что кандидат от правой коалиции лидирует: он должен был выиграть отдельные региональные выборы в южном регионе Калабрии. Только за последнюю неделю Сальвини провел по всей Эмилии-Романье около 30 митингов. Эмоционально заряженные кампании в обеих частях страны привели к особенно высокой явке избирателей: в начале дня итальянские СМИ сообщили, что в Эмилии-Романье она выросла на 23%, а на юге, в Калабрии - на 10%. Однако, несмотря на митинги, скандалы, нарушения Сальвини режима тишины перед выборами, Эмилия-Романья осталась левой.Между тем, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что результаты региональных выборов в Италии свидетельствуют о необходимости смены правительства. Берлускони уверен, что такие итоги указывают на слабость позиции левых из правящей коалиции Движение пять звезд, а значит – необходима смена национального правительства, и поддерживающего его парламентского большинства.