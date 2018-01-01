Вирус набирает обороты: число зараженных за выходные выросло на треть

По данным властей, заразились уже 2744 человека.

Фото: YUAN ZHENG/ EPA-EFE

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"Новый тип коронавируса - 2019-nCoV распространяется пугающими темпами. Количество зараженных только за минувшие выходные выросло на треть. Сейчас их уже более 2700."По состоянию на 24.00 26 января государственный комитет по вопросам здравоохранения получил сообщения о 2744 новых подтвержденных случаях в 30 регионах страны, в тяжелом состоянии находится 461 пациент, 80 человек скончались, из больниц выписали 51 человека, число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794", - говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Как сообщает агентство Reuter, McDonald’s объявила о временном закрытии ресторанов в пяти китайских городах, чтобы сдержать распространение вируса.Иностранные власти принимают решение эвакуировать своих граждан из Китая. По данным телеканала NHK, Япония вернет на родину около 700 человек. Их переправят чартерными авиарейсами. Схожее решение принял и премьер-министр Франции. А Союз французских туроператоров рекомендовал компаниям страны приостановить отправку туристов в Китай до конца февраля.Из-за вируса власти Китая решили продлить на три дня новогодние каникулы. Это объясняют стремлением улучшить профилактику и контроль за распространением коронавируса - а также избежать скопления большого числа людей.Растет и количество зафиксированных в других странах случаев заражения: 8 зафиксировано в Гонконге, 5 - в Макао, 4 - на Тайване.В других странах зарегистрировано 33 случая заражения, семь – в Таиланде, три в Японии, три в Южной Корее, три в США, два во Вьетнаме, четыре в Сингапуре, три в Малайзии, один в Непале, три во Франции, четыре в Австралии.