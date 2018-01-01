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      Теплая зима нанесла удар по газовым компаниям России

      07:08Распечатать

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Акции "Газпрома" стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Причин для этого предостаточно: теплая зима и рост предложения привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо.

      С 20 января капитализация газового гиганта рухнула на 7%.

      "Интерфакс" проанализировал данные транспортных операторов и пришел к выводу, что за первую неделю января экспорт газового монополиста в Европу сократился на 20% и составил 13,3 млрд куб. м. Таких низких объемов поставок не было с 2015 г.

      Теплая зима делает свое дело: вместе с объемами падают и цены на "голубое топливо". К тому же, как пишут аналитики, запасы газа в Европе сейчас являются едва ли не рекордными, и спрос на дополнительные объемы падает.

      Как пишет "КоммерсантЪ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие.

      С этого года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. куб. м.

      Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.

      Рост предложения СПГ



      В 2020 г. в Европу может прийти еще до 25 млн тонн СПГ, в основном из США, где продолжается последовательный ввод мощностей крупнейших СПГ-проектов. пишет "Ъ" Так, в апреле и июле 2020 г. начнется коммерческая эксплуатация второй и третьей очередей завода Cameron LNG американской Sempra Energy мощностью 8 млн тонн.

      В конце 2019 г. Freeport LNG запустил вторую линию завода мощностью 5 млн тонн, еще одна линия на 5 млн тонн будет введена в мае. К середине 2020 г. будут запущены оставшиеся семь линий СПГ-завода Elba Island, тогда его мощность достигнет 2,5 млн тонн в год.

      В последующие годы пик вводов крупных американских СПГ-проектов спадет, и в 2021 г. планируется только запуск третьей очереди проекта Corpus Christi мощностью 4,5 млн тонн в год.

      Кроме того, в Азии будут введены дополнительные мощности в 2 млн тонн на заводах PFLNG Dua в Малайзии и Sengkang в Индонезии. В России "Газпром" собирается ввести завод "Портовая" на Балтике мощностью до 1 млн тонн в год, а "НОВАТЭК" — четвертую очередь "Ямал СПГ" на 0,9 млн тонн в год.

      Также в этом году планируется ввод Трансадриатического газопровода (TAP), который сможет поставить до 10 млрд куб. м газа в год на Балканы и в Южную Италию.

      Стоит также добавить, что акции "НОВАТЭКа" на фоне падения цен на газ также сформировали краткосрочный нисходящий тренд.

      Сейчас капитализация компании находится на минимуме с сентября прошло года. Если динамика на газовом рынке останется неизменной, вполне возможно, что стоимость акций будет падать и дальше.

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика

      Метки: газ, акции, Газпром, СПГ, газовый рынок, НОВАТЭК

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