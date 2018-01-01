Налоговики начали штрафовать банки за отказ приостанавливать личные счета ИП

По данным РБК, кредитные организации намерены оспаривать решения ФНС.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"Речь, как уточняет издание, идет о счетах индивидуальных предпринимателей, имеющих просроченные задолженности по страховым взносам, налогам и штрафам.Так ВТБ и “Уралсиб” отказались останавливать операции и взыскивать деньги со счетов, открытых ИП в личных целях, предложив ФНС действовать через судебных приставов. “Уралсиб” в результате оштрафовали на 15,7 тыс. руб. Банк намерен оспорить этот штраф. В ВТБ сумму штрафа изданию не озвучили, отметив, что блокировка счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к ИП “оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе”.То, что списанием средств с личных счетов и вкладов ИП по закону должны заниматься судебные приставы, подтвердил и начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко. Кроме того, закон “Об исполнительном производстве” запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина. “ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки”,— объяснил Клименко, отметив, что в прошлом году крупные банки получили примерно по 300 тыс. таких предписаний на каждого, однако до конца 2019 года никто из участников рынка к ответственности не привлекался.В ноябре прошлого года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловались в правительство на действия налоговиков.Между тем, в Минфине отмечают, что имущество ИП не отделяется от его имущества как гражданина, поэтому задолженность по налогам индивидуального предпринимателя можно гасить за счет его личных денег. Как отмечает “Коммерсант”, Центробанк поддерживает позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП. При этом в ФНС отмечают, что привлечение банков к ответственности — единичные случаи. В службе добавили, что эта практика является постоянной и “не отличается от применявшейся в предыдущие годы”.