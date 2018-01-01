СМИ заявили об преуменьшении Пекином масштабов катастрофы

В WSJ приводят комментарии местных жителей, утверждающих, что власти предпочитают не афишировать реальные показатели, в разы превышающие официальные данные.

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Москва, 27 января - "Вести.Экономика".По официальным данным, число заразившихся коронавирусом только за минувшие выходные выросло на треть. Как писали ранее "Вести. Экономика", Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил о 2744 новых подтвержденных случаях в 30 регионах страны, скончались 80 человек. Однако, как отмечает ZeroHedge, власти страны, отправившие на карантин в общей сложности 56 млн человек, вполне могут преуменьшать масштабы катастрофы."Британский ученый заявил, что в ближайшие 2 недели коронавирусом заразятся порядка 250 тыс. человек", - пишет издание. Впрочем, есть и более конкретные сообщения, чем заявления британских ученых.В частности, WSJ сообщает, что врачи не всегда указывают в свидетельствах о смерти настоящую настоящую причину летального исхода. Так, племянница скончавшегося в уханьской больнице 53-летнего тренера по фитнесу рассказала изданию, что ее дядя обратился к врачам за неделю до этого и изначально врачи заявили о "смертельном вирусе". Однако в документах был указан не коронавирус, а просто "вирусная пневмония". По словам других собеседников издания, также потерявших близких в последнее время, коронеры не указывают в документах 2019-nCoV, и их родственники не вошли в официальный список жертв смертельного вируса."Вероятно, в Ухане будет гораздо больше случаев, чем это официально подтверждено", - заявил изданию специалист по моделированию заболеваний из Imperial Нил Фергюсон. По подсчетам экспертов Лондонского колледжа, в Ухане было заражено до 4 тыс. человек: "Это очевидно, ведь сообщили, что больницы перегружены".WSJ отмечает, что некоторые китайские СМИ уже освещали эту проблему. Так, журнал Caixin еще в начале января сообщал о заболевшем в Ухане враче, еще за 11 дней до того, как власти подтвердили факт инфицирования медперсонала. На этой неделе газета Beijing News сообщила, что многие пациенты не были официально зарегистрированы как переносчики, хотя врачи подтвердили их диагноз.Издание отмечает, что ряд случаев не попал в официальные списки по вполне тривиальным причинам: некоторые люди умирают дома, не обращаясь за помощью к врачам. Речь, в частности, идет о пожилых пациентах. Однако, как подчеркивает ZeroHedge, мир еще помнит, как в 2003 г. в течение нескольких недель Пекин лгал и скрывал все масштабы эпидемии атипичной пневмонии, чтобы избежать паники.Так, китайский врач Цзян Яньонг, бывший военный хирург, в 2003 г. разослал международным новостным агентствам сообщение, в котором говорилось, что пока Пекин официально заявлял, что в стране зафиксировано лишь несколько случаев заболевания, в китайских больницах уже находилось как минимум 100 пациентов с соответствующими симптомами. Эта информация вынудила руководство Китая признать, что оно искажало информацию об эпидемии. Тогда своих постов лишились министр здравоохранения и мэр Пекина.