5 главных событий предстоящей недели в экономике

Спустя более трех лет после референдума по Brexit Великобритания покидает Европейский союз, а прямо перед этим Банк Англии проведет последнее под руководством Марка Карни заседание по монетарной политике.

Вторник, 28 января

Бюджетное управление Конгресса США опубликует прогнозы по экономике и бюджету на 2019-2029 годы

Среда, 29 января

Ставка ФРС, прогноз - без изменений, пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла

Управление по энергетической информации США опубликует ежегодный обзор энергетического рынка

Четверг, 30 января

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

Пятница, 31 января

Великобритания, как ожидается, выйдет из состава ЕС