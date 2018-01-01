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      5 главных событий предстоящей недели в экономике

      09:08Распечатать

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Спустя более трех лет после референдума по Brexit Великобритания покидает Европейский союз, а прямо перед этим Банк Англии проведет последнее под руководством Марка Карни заседание по монетарной политике.

      Китай и другие страны Азии будут праздновать Новый год по лунному календарю, который омрачила вспышка опасного вируса.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Вторник, 28 января

      Бюджетное управление Конгресса США опубликует прогнозы по экономике и бюджету на 2019-2029 годы

      Как ранее писали "Вести.Экономика", Министерство финансов США ищет новые пути финансирования растущего бюджетного дефицита. Для этого ведомство возвращается к облигациям, которые не выпускались с 1986 г.

      Минфин США принял решение возобновить выпуск 20-летних трежерис. Эмиссия этих бумаг последний раз проводилась в 1986 г.

      Перед ведомством стоит задача найти пути финансирования растущего бюджетного дефицита при минимальных затратах. Вопрос прорабатывался последние три года.

      Среда, 29 января

      Ставка ФРС, прогноз - без изменений, пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла

      Первое заседание Федеральной резервной системы этого года может оказаться повторением последнего в 2019 г. У центробанка мало причин менять курс: инфляция в стране умеренная, и на вызвавшем волну оптимизма документе о торговом перемирии с Китаем еще не высохли чернила.

      Данные о валовом внутреннем продукте, которые будут опубликованы в четверг, могут свидетельствовать об ускорении экономики США. Однако президент Дональд Трамп снова упрекнул ФРС за нечуткость: центробанк не торопится снижать ставки, чтобы помочь в рефинансировании госдолга.

      Управление по энергетической информации США опубликует ежегодный обзор энергетического рынка

      Как ранее писали "Вести.Экономика", на смену сланцевому буму приходит бум банкротств - и это только начало.

      Инвесторы потеряли аппетит к сланцевому сектору, а облигации энергетических компаний США стали одними из наименее желанных на рынке.

      Крупнейшим банкротом в отрасли в этом году стала EP Energy: в октябре она не смогла погасить долг в $5 млрд - столь масштабного дефолта не было с 2016 г.

      Многие эксперты ожидают, что в следующем году этот кризис будет набирать обороты.

      Четверг, 30 января

      Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

      Госдепартамент сообщил о ближайших поездках госсекретаря США Майка Помпео в бывшие республики СССР.

      Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским у Помпео намечена на 30 января.

      Помпео отправится в Киев, где также проведет переговоры с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны страны Андреем Загороднюком.

      Помимо этого госсекретарь будет участвовать в возложении венков в память о погибших в Донбассе. Церемония пройдет в Михайловском Златоверхом монастыре.

      Пятница, 31 января

      Великобритания, как ожидается, выйдет из состава ЕС

      Последние препятствия для соглашения о Brexit устранены, и Великобритания готовится выйти из состава ЕС и вступить в обещанный премьер-министром Борисом Джонсоном "новый золотой век" грандиозных торговых сделок и инвестиций.

      Скорое завершение политического кризиса уже отразилось в статистике: индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Великобритании в январе подскочил до пика с 2018 г., ослабив ожидания понижения ставки.

      Трейдеры снизили оценку вероятности смягчения монетарной политики до около 53% с 61% в четверг, сохранив интригу вокруг заседания Банка Англии 30 января.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, рейтинг, ЕС, Великобритания, события, Борис Джонсон, Джером Пауэлл, ФРС США, Минфин США, выход из ЕС, Brexit, ставка ФРС, Управление энергетической информации США, Майкл Помпео, Владимир Зеленский

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