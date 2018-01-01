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      Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

      06:09Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Туристический портал ТурСтат составил рейтинг десяти самых посещаемых и популярных у туристов музеев мира в 2019 году. Самые посещаемые музеи мира находятся в Париже, Пекине, Вашингтоне, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Лондоне.

      1. Лувр, Париж: 9,6 млн посетителей

      9,6 миллионов человек посетили музей Лувр в Париже в 2019 году.

      25% посетителей Лувра было из Франции, 75% посетителей Лувра — из-за рубежа в 2019.

      В Лувре собиралось всё, этот музей можно назвать универсальным. Его коллекции покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года.

      Европейское искусство новейшего периода времени — с 1848 года и до наших дней — представлено в Музее Орсе и Центре Жоржа Помпиду, а азиатское выставляется в музее Гиме. Искусство Африки, Америки и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.

      2. Национальный музей Китая, Пекин: 8,6 млн

      8,6 миллионов человек посетили Национальный музей Китая в Пекине в 2018 году.

      В 2019 году число посетителей Национального музея Китая решили ограничить до 30 тысяч посетителей в день.

      В музее хранится более 620 тысяч ценных экспонатов, охватывающих историю государства за более чем 5000-летний период.

      Отдельные экспонаты имеют отношение к доисторическим временам, например, юаньмоуский человек возрастом 1,7 миллиона лет.

      3. Национальный музей воздухоплавания и астронавтики, Вашингтон: 8 млн

      Национальный музей воздухоплавания и астронавтики — музей Смитсоновского института, расположенный на Национальной аллее, в котором располагается самая большая в мире коллекция исторических самолётов и космических аппаратов.

      Это исследовательский центр в области истории и науки авиации и космических полетов, а также планетологии, геологии и геофизики. Почти все экспонаты музея оригинальные исторические экземпляры или их дублеры.

      4. Метрополитен, Нью-Йорк, 7,4 млн

      В основу музея легли три частные коллекции — 174 произведения европейской живописи, среди которых были произведения Халса, Ван Дейка, Тьеполо и Пуссена.

      Сегодня в постоянной коллекции находится более двух миллионов произведений искусства.

      В Метрополитене находится довольно много коллекций разного типа. Чрезвычайно велика коллекция гравюр. Некоторые известные гравюры находятся здесь в нескольких экземплярах и различных вариантах.

      Среди крупных коллекций фотографий, например, работы Уолкера Эванса, Дианы Арбюс, Альфреда Стиглица и других.

      5. Петергоф, Санкт-Петербург: 6,3 млн

      6,3 миллиона человек посетили Государственный музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге в 2019 году.

      60% посетителей ГМЗ «Петергоф» было из России, 40% посетителей Петергофа — из-за рубежа в 2019.

      Петергоф — дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива на территории одноимённого муниципального образования Санкт-Петербурга.

      6. Галерея современного искусства Tate Modern, Лондон: 5,9 млн

      Tate Modern — лондонская галерея модернистского и современного искусства, входит в группу галерей Тейт, в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года по сегодняшний день.

      В галерее находится коллекция произведений мирового искусства, созданных с 1900 года. Входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира.

      7. Британский историко-археологический музей, Лондон: 5,8 млн

      Музей изначально задумывался как собрание древностей Древней Греции и Древнего Рима.

      Вместе с археологическими находками и предметами искусства, которые свозили в Лондон со всех уголков колониальные агенты Британской империи, музей пополнялся рисунками, гравюрами, медалями, монетами и книгами самых разных эпох.

      8. Национальная галерея, Лондон: 5,7 млн

      Лондонская Национальная галерея — музей в Лондоне на Трафальгарской площади, содержащий более 2000 образцов западноевропейской живописи XIII — начала XX века.

      Собрание произведений Национальной галереи постоянно пополняется как за счёт вложений частных лиц, так и с помощью благотворительных фондов.

      За последнее время коллекция пополнилась несколькими работами Дюрера, Бермехо, Сера и Альтдорфера.

      9. Музей естествознания, Лондон: 5,3 млн

      Музей естественной истории — один из трёх крупнейших музеев, расположенных на улице Exhibition Road в Южном Кенсингтоне.

      Коллекция включает в себя более 70 миллионов экспонатов по ботанике (6 млн растений), зоологии (55 млн экземпляров животных, половина из которых это насекомые в отделе энтомологии), минералогии (500 тыс. камней и минералов) и палеонтологии (9 млн останков).

      10. Национальный музей естественной истории, Вашингтон: 4,8 млн

      Национальный музей естественной истории— музей, основанный в 1910 году и управляемый Смитсоновским институтом.

      Музей расположен на территории Национальной аллеи в столице Соединённых Штатов Америки городе Вашингтоне. Вход в музей бесплатный.

      Музей открыт 364 дня в году, кроме Рождества. Коллекция музея включает свыше 126 миллионов образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Здесь работают 185 профессиональных специалистов по естественной истории.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, музеи, путешествия, посещаемость

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