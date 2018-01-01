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      Китай будет покупать биозащиту за границей

      06:15Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Местные предприятия выпускают меньше трети от необходимого количества костюмов.

      Фото: WU HONG/EPA-EFE

      Замглавы Министерства промышленности Китая Ван Цзянпин сообщил о катастрофической нехватке в стране костюмов биологической защиты, заявив, что планируется закупка необходимой экипировки за рубежом. По словам замминистра, производством костюмов, соответствующих национальным стандартам, сейчас занимается 40 предприятий. Все вместе они могут выпускать порядка 30 тыс. единиц в сутки, тогда как в одной только провинции Хунбэй ежедневно требуется 100 тыс. комплектов. Ежемесячная потребность составляет порядка 3 млн шт.

      "После восстановления 40% производства, мы можем удовлетворить только половину своих нужд, поэтому проблема довольна серьезна. Мы примем меры, чтобы нарастить производство с 40% до 100% …Кроме того, мы возлагаем надежды на международное сотрудничество и уже принимаем меры для того, чтобы обеспечить поставки из-за рубежа для удовлетворения спроса", - заявил Ван Цзянпин.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", число заразившихся коронавирусом в Китае за минувшие выходные выросло на треть, превысив 2700 человек. Жертвами нового вируса 2019-nCoV стали уже 80 человек.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, импорт, коронавирус, 2019-nCoV, костюмы биозащиты, Ван Цзянпин, внутреннее производство

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